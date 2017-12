Reportan explosión en predio en Zumpango

ESTADO DE MÉXICO.- Una explosión se registró este martes en un predio particular ubicado en la calle Juventino Rosas, del Barrio San Pedro de la Laguna, donde se encuentran tres polvorines.



Testigos señalan que vecinos impidieron el acceso a las unidades de bomberos y Protección Civil para determinar los daños, o auxiliar a personas que pudieron resultar heridas.



En ese sentido, el Gobierno del Estado de México informó que personal de Protección Civil Estatal, así como elementos de la Secretaría de Seguridad mexiquense y la la Fiscalía General de Justicia se trasladaron al lugar de los hechos.



"En el lugar se pudo establecer que sí se registró una explosión en un predio en el que se encuentran varias construcciones utilizadas para la elaboración de productos pirotécnicos. Sin embargo, no se reportaron daños en inmuebles y hasta el momento no hay registro de personas lesionadas".



Autoridades mexíquenses confirmaron que iniciaron un rastreo en hospitales de la zona en caso de que alguna persona herida hubiere sido trasladada por medios propios.



También señalaron que en el predio donde se registró la explosión de pólvora continúan laborando personal de cuerpos de emergencias, "para descartar posibles riesgos".

Explosión en un predio donde se elaboraban productos pirotécnicos en #Zumpango, la #SSEM en coordinación con Protección Civil Estatal y @FiscaliaEdomex realizan inspecciones para descartar posibles riesgos pic.twitter.com/3yqqhfNOu6 — Seguridad #Edoméx (@SS_Edomex) 26 de diciembre de 2017

El estallido, que se suscitó en la parte trasera del panteón municipal, fue tan fuertes que automovilistas que circulaban por el Circuito Exterior Mexiquense lo escucharon, al igual que personas que circulaban por la vía Zumpango-Cuautitlán, desde donde se apreció una densa columna de humo.