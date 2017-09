Repatrian restos de española muerta en Tamaulipas para seguir investigación

VICTORIA.- Los restos de María del Pilar Garrido Santamans salieron este día a España, en donde la policía científica realizará nuevos exámenes de ADN, comentó Rosa María Santamans, agregando que la próxima semana ella se llevará a su nieto a Valencia, quien por acuerdo de ambas familias vivirá en ese país.



En rueda de prensa en la casa en que por más de un año vivieron Jorge, María del Pilar y el bebé de ambos, la madre de la ciudadana española, desaparecida el pasado 2 de julio y encontrada muerta el 26 de julio en una brecha junto a la carretera Soto La Marina-Victoria, dijo confiar en la inocencia de su yerno.



Acompañada de los padres de Jorge (N), acusado del delito de homicidio de su esposa, Jorge Fernández Villarreal y Adriana González de Fernández, señalaron que la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas actuó bajo presión del gobierno y la prensa española.



Adriana González, madre de Jorge (N) explicó que entre su hijo y su esposa no existían problemas ni un seguro de vida como se ha especulado, explicando que la casa aún la deben.



Rosa María Santamans comentó que su hija viajaría a España como lo hacía cada año, pero en esta ocasión analizaría una oferta de trabajo en ese país, pero que regresaría en septiembre para posteriormente regresar en el mes de diciembre junto a su esposo e hijo para establecerse en ese país.



Sobre las declaraciones del padre de María del Pilar sobre la culpabilidad de Jorge (N), en la muerte de su hija, que se encontraba alterado por la noticia, “fue un momento de rabia”, sin embargo ahora está arrepentido de lo que había dicho.



“Yo le digo a los españoles que yo confío en Jorge, le conozco muy bien, ellos saben que vivió en mi casa tres años cuando se casaron, yo he venido aquí dos veces, dos meses cada vez, el último fue en abril-mayo de este año”, comentó.



Los restos óseos trasladados a España, serán sometidos no sólo a pruebas de ADN sino también de ser posible se buscará determinar las causas de muerte, “aquí ha habido mucha confusión, ya no pedimos sólo el ADN sino que nos solucionen las dudas en España y que hagan una necropsia”.



Rosa María Santamans comentó que la Generalitat Valenciana se ha encargado de los gastos de la repatriación de los restos de María del Pilar, así como el traslado de ella y de su nieto a España.



“Esa era la decisión de mi nuera y mi hijo, de que su hijo viva allá, estudie allá y nosotros estamos seguros de que mi hijo va a salir en un corto plazo para reunirse con su hijo”, señaló por su parte Adriana González.



En entrevista señalaron que a través de un notario se autorizó el que el hijo de Pilar y Jorge se vaya a España ya que existe el temor por la vida del menor y de ellos mismos, luego que Jorge (N) identificó a uno de los plagiarios de la ciudadana española, como uno de los menores fugados del Centro de Reintegración Social y Familiar para adolescentes de Güémez.



Los abogados que llevan la defensa de Jorge (N), Pedro Efraín González Aranda y Martín Lozano Méndez, comentaron que harán valer las inconsistencias en el caso y de esta manera demostrar la inocencia del esposo de María del Pilar.