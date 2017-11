Renuncia Célida Teresa López al PAN y arremete contra Ricardo Anaya

CIUDAD DE MÉXICO.- Célida Teresa López Cárdenas, ex diputada local del PAN en Sonora, renunció a las filas del partido, arremetiendo contra el dirigente nacional, Ricardo Anaya y el secretario general, Damián Zepeda.



A través de un video difundido, López Cárdenas se lanzó contra Ricardo y señaló que aunque sea candidato del PAN a la presidencia de la República no ganará.



“Serás tal vez candidato pero, te repito, nunca presidente de la República”, señaló Célida López.



De igual forma, la expanista declaró que para Anaya son más importantes sus intereses personales que los del partido y acusó que el dirigente de Acción Nacional se ha dedicado a destruir al partido.



“Para ti es más importante quedarte con menos militancia para lograr tu objetivo y ser candidato, te has dedicado a destruir el PAN, te es más fácil abrirle las puertas a otros partidos que arreglar tu casa”, declaró.



Finalmente Célida Teresa López dijo que el secretario general del PAN, Damián Zepeda, impidió que buscara un lugar en el Senado pues le parecía una mujer débil.



"Fui señalada por su Secretario General como una mujer débil, vulnerable e impredecible, incluso como no apta para ser candidata a senadora", finalizó.