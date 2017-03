Renuncia abogado de Flavino Ríos

XALAPA.- El abogado Jorge Reyes Peralta anunció su renuncia al equipo de defensoría del ex gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado.



"El motivo es mi inconformidad en la estrategia que lleva el equipo de defensores. Fue público que no participé en la audiencia celebrada el sábado 18 de marzo".



Reyes Peralta publicó en su cuenta de la red social Twitter un comunicado en el que detalló que con anuencia del propio Flavino Ríos tomó la decisión debido a diferencias en los criterios al interior del equipo de defensores.



"Flavino requiere en estos momentos de la solidaridad y apoyo de todos los que somos sus amigos, no diferencias de criterios jurídicos", afirma el comunicado del despacho Reyes Peralta Corporativo SC.



El abogado afirmó que esta mañana habló con el ex colaborador de Javier Duarte y en los mejores términos concluyeron la relación laboral "en los mejores términos" y con un contrato de confidencialidad que le impide discutir todo lo relacionado al proceso que se le sigue al ex gobernador interino de Veracruz por los delitos de incumplimiento de un deber legal, encubrimiento y tráfico de influencias.



Por su parte, el secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, indicó que Ríos Alvarado continúa siendo atendido en un hospital de la ciudad de Xalapa y está siendo resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.



Asimismo, descartó haya una "simulación en las detenciones" para que los reos abandonen la cárcel, ya que el líder de los 400 Pueblos, César del Ángel, quien fue detenido el pasado 27 de enero, también se encuentra siendo atendido en una institución médica.



Al respecto, detalló que es el personal médico el que valora el estado de salud de los internos y es una medida humanitaria resguardar su estado de salud. Además de que señaló que el gobierno del estado no arriesgará la salud de los internos.



Flavino Ríos Alvarado fungió como Secretario de Educación de Veracruz de enero a julio de 2015 y Secretario de Gobierno de julio de ese año a octubre de 2016 cuando Javier Duarte solicitó un permiso indefinido para separarse del cargo de gobernador. El 13 de octubre, Ríos Alvarado asume la gubernatura interina hasta finalizar el periodo iniciado por Javier Duarte.



El pasado 13 de marzo fue detenido en la ciudad de Xalapa y apenas el pasado sábado fue vinculado a proceso por los delitos de incumplimiento de un deber legal, encubrimiento y tráfico de influencias.



El ex colaborador de Duarte de Ochoa regresó al penal de Pacho Viejo donde cumplía la prisión preventiva de un año dictada por un juez de control. Sin embargo, el domingo por la mañana Ríos Alvarado fue trasladado a una institución médica para ser tratado por un cuadro de hipertensión.