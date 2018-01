Regresó, enterró a su hijo y hoy busca volver a EU

Hace siete meses, Socorro Ávalos, una mujer que vivió 15 años en Estados Unidos, llegó a México para sepultar a su hijo de 22 años, quien un año antes había sido deportado.



“Para mí Barack Obama fue el peor presidente en cuanto a migración. Dejó muchas familias destruidas”, cuenta en entrevista la mujer que no ve como una opción quedarse en México.



Por año y medio, el mayor de sus hijos intentó adaptarse a la vida en un país que no conocía, buscó entrar a la universidad: no revalidaron sus estudios, lo que hizo que Víctor, su hijo, buscara empleo.



Primero tuvo que documentarse en México, explica Socorro: tramitó un acta de nacimiento, credencial de elector y un pasaporte para volver a ser ciudadano. Después, encontrar empleo. Trabajó en un call center, hasta que un día tuvo un derrame cerebral. El joven murió.



Socorro dejó a su hija Abril en California, una estudiante de medicina con la protección del DACA; a Arón, su hijo de seis años, nacido en Estados Unidos, y a su esposo, un mexicano indocumentado. Ahora intenta volver, “por una ruta poco vigilada”.