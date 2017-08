Regidor de Tijuana es denunciado por quitarle dinero a empleada

TIJUANA.- El regidor Manuel Rodríguez Monárrez, del Partido Encuentro Social (PES), enfrenta dos denuncias de su ex secretaria técnica por quitarle parte de su sueldo, según el expediente RES/093/2017, de Sindicatura Municipal, donde se lleva a cabo una investigación.



Otra denuncia fue presentada ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.



Teresa de Jesús Escobar trabajó con dicho regidor de diciembre 2016 al 24 de abril de 2017, como secretaria técnica. La síndico municipal, Marcela Guzman, confirmó haber recibido la denuncia aunqne no ofreció detalles por estar en investigación.



Rodríguez Monárez le exigía parte de su remuneración, argumentando que necesitaba pagar cuota al partido, obligación del regidor, además de tener muchas deudas y gastos familiares, y que era entragado a otros colaboradores del edil.



El regidor le prometió a Escobar, que percibiría un sueldo de 20 mil pesos mensuales y una compensación de 10 mil pesos, pero el edil del PES se quedaba con dicha compensación.



Eso ocurrió en marzo pasado, y a raíz de ello, la profesionista se negó a pagarle esa cuota al también exdirector del Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana en la administración de Jorge Hank Rhon y exsecretario particular del exalcalde priista, Jorge Astiazarán.



Una de las pruebas que presentó ante la Sindicatura Municipal y Junta de Conciliación y Arbitraje, es un documento que el propio regidor escribió para explicarles cómo sería devuelto el dinero, así como el endoso de sus cheques a su nombre.



A la empleada nunca le notificaron su despido, sólo la dieron de baja ante la administración de regidores del cabildo de Tijuana, bajo el argumento de no cumplir con un requisito de permanencia.



La demandante sostuvo que el regidor le dijo que la retención de su compensación sería temporal, pero al ver la inconformidad de su secretaria técnica la presionó para que presentara su renuncia, lo que ya no le pareció y fue así que previo a poner su queja en Sindicatura Municipal, presentó demanda laboral en contra del ayuntamiento.