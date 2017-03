Refuerzan seguridad por Puente Vacacional

La Policía Federal informó que con motivo del segundo fin de semana largo pondrá en marcha un operativo para reforzar el despliegue de protección, seguridad y servicio en todo el territorio nacional.



La Comisión Nacional de Seguridad, a través de la Policía Federal, anunció que este operativo iniciará a partir de las 00:00 horas del sábado 18 y hasta las 24:00 del lunes 20 de marzo, con el despliegue de ocho mil 641 elementos.



Indicó que con motivo de la Conmemoración del Aniversario del Natalicio del “Benemérito de las Américas”, Benito Juárez, también se utilizarán tres mil 983 Carros Radio Patrulla.



Estarán apoyados por motocicletas, unidades blindadas, unidades con tecnología de rayos gama, helicópteros tipo Black Hawk y Colibrí, además de ambulancias.



Dio a conocer que la Policía Federal instalará puestos de ayuda y orientación a los usuarios de terminales aéreas y de autobuses, puertos marítimos, centros turísticos y puntos fronterizos.



Además intensificará la seguridad y vigilancia en la red carretera federal, como parte del programa Cuadrantes Carreteros, con el objetivo de evitar la comisión de delitos y auxiliar a los usuarios.



En un comunicado, refirió que en el operativo a nivel nacional participan las Divisiones de Seguridad Regional, Gendarmería y Fuerzas Federales, a fin de salvaguardar la integridad y los derechos de los paseantes.



También invitó a la ciudadanía, a tomar precauciones que garanticen un viaje seguro y los exhortó a seguir recomendaciones como no exceder los límites de velocidad, ni manejar cansado o llevar menores de edad en la parte delantera de los vehículos.



Sugirió no conducir en estado de ebriedad, revisar las condiciones mecánicas del automóvil antes de iniciar el viaje, respetar las señales viales y no rebasar por la derecha, ni por el acotamiento.



En caso de detenerse colocar reflejantes u objetos que llamen la atención de los conductores, no hacerlo en sitios desolados, utilizar lugares indicados para descanso y tener buena visibilidad en el vehículo.



Asimismo, subrayó que se mantienen los operativos antiasaltos y prevención de ilícitos, así como el de brindar vigilancia y seguridad en zonas de alta incidencia delictiva.



De la misma manera se utilizan herramientas tecnológicas en las carreteras para verificar los antecedentes de las personas y vehículos.



También está en marcha el operativo Cinturón, para garantizar que conductores y pasajeros utilicen el cinturón de seguridad para disminuir el riesgo de lesiones en caso de accidente.



Igualmente el 30 Delta (30-D) para revisar el estado físico y mental de los conductores en general, y el Carrusel que consiste en que la unidad policial marca la velocidad prudente, sin permitir su rebase para seguridad cuando el aforo vehicular es intenso.



De igual forma se mantiene el operativo Telurio con el propósito de procurar la seguridad de los pasajeros que viajan a bordo de autobuses por las vías terrestres federales, así como reforzar la vigilancia en los puntos considerados con alto índice de criminalidad.



Además el Lince con Radar para prevenir accidentes carreteros, por medio de la detección de aquellos vehículos que rebasen los límites de velocidad, así como la aplicación de las sanciones administrativas correspondientes.



Asimismo el Paisano para orientar, auxiliar y asesorar a los connacionales que visitan la República Mexicana, y el Central Camionera, mediante el cual vigila que los pasajeros viajen seguros y ninguna persona ingrese armada o cometa algún ilícito contra los usuarios.



Se suma el de Puntos de Atención Carreteros, con puestos de revisión en las carreteras de mayor flujo vial, con la finalidad de brindar atención a los conductores de servicios de autotransporte, pasaje y turismo.



La Policía Federal reiteró su compromiso de garantizar la seguridad de los usuarios de las carreteras federales y recordó los canales de atención y denuncia, a través del 088 y la aplicación PF Móvil para dispositivos móviles.