Reformas no pueden deshacerse por decreto: Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Las reformas estructurales como la energética, aprobadas en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, no pueden deshacerse por decreto, porque requieren cambios a la Constitución, aseveró el portavoz de Los Pinos, Eduardo Sánchez Hernández

El coordinador de Comunicación Social de la Presidencia fue cuestionado, en rueda de prensa, sobre la propuesta del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de echar abajo la reforma energética

Al respecto, el vocero del Gobierno federal afirmó que las reformas promovidas por el presidente Peña Nieto requirieron para su aprobación cambios constitucionales.

Dijo que para que realizar cualquier cambio a nuestra Carta Magna es necesario, en primer lugar, que sea aprobado, por una mayoría de dos terceras partes, tanto en la Cámara de Diputados, como en la Cámara de Senadores

Posteriormente, puntualizó, se requiere que ese cambio a la Constitución sea aprobado por mayoría en al menos 17 de los congresos estatales.

“De manera que estas reformas no se obtuvieron por decreto y tampoco es posible deshacerlas por decreto”, reconvino.

Por otra parte, declaró que es inviable construir, desde el punto de vista técnico, el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México junto a la Base Militar de Santa Lucía en el Estado de México, como también lo ha propuesto López Obrador

“Por una simple razón, no pueden operar al mismo tiempo. De hecho hoy las operaciones aeronáuticas que se llevan a cabo en San Lucía no pueden hacerse en tanto el aeropuerto no tenga operaciones áreas”, argumentó.

Sánchez Hernández aseguró que la determinación de construir la nueva terminal en Texcoco no es una ocurrencia.

Señaló que esa decisión fue tomada en base a los estudios que los expertos en el ámbito internacional han llevado acabo.

Por ejemplo, agregó, Mitre, que es la consultora internacional más importante en materia aeronáutica, ratificó la enorme conveniencia de construir en ese lugar el nuevo aeropuerto.