Reforma al Código Civil deja a salvo el derecho de opinión: Trejo Delarbre

El escritor, académico y periodista Raúl Trejo Delarbre aclaró que la reforma al artículo 1916 del Código Civil Federal, aprobada por la Cámara de Diputados, deja a salvo el derecho de opinión, crítica, expresión e información.



En su cuenta de twitter, Trejo Delarbre escribió “La reforma al Código Civil aprobada en Cámara de Diputados añade a los medios electrónicos a la definición de daño moral que ya existe. Se mantiene el 1916 Bis que exenta de daño moral a “quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información”. Calma, calma”, anotó.



En otro texto citó: “Artículo 1916 Bis.- No estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información, en los términos y con las limitaciones de los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República”.



Añadió también que “Daño moral ya existe en la ley (otra cosa es si nos gusta o no) pero no se aplica a opinión e información. Nada más, nada menos”.



Por ello puso freno a las especulaciones y en otro mensaje pidió que “No se confunda. No defiendo lo que dice la ley ni lo que diría si se aprueba esa adición. Simplemente he explicado sus alcances en vista de las versiones que han circulado sobre este asunto”.