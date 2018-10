Redujimos capítulo energético en USMCA, asegura AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, pidió -junto con su equipo- que el capítulo referente a los energéticos en el nuevo tratado comercial entre Estados Unidos- México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) se redujera a sólo un párrafo.

En conferencia de prensa en Guanajuato, explicó: “Pedimos reducir al mínimo el capítulo, era muy amplio, hablaba inclusive de una comunidad energética para América del Norte, eso, consideramos, no era conveniente para nuestro país. Ese capítulo se redujo a dos pequeños párrafos. Podría decirles que esos dos pequeños párrafos son históricos, porque quedó a salvo la soberanía de nuestro país en materia energética”.

Agregó que “se detallaba mucho, estaba muy abultado el capítulo energético, y se redujo a dos pequeños párrafos”.

Dijo que su gobierno está de acuerdo con los tres elementos que consideró más importantes: mejorar los salarios de la industria automotriz, dejar el derecho soberano en materia energética, y crear condiciones favorables para la inversión y el empleo.

“Si no se hubiese logrado el acuerdo habría mucha incertidumbre, no quiero pronosticar otras cosas, no es lo mismo tener un acuerdo a estas alturas que iniciar el gobierno con una negociación”, agregó.