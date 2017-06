Reducir financiamiento a partidos corresponde al Congreso de la Unión: Murayama

CIUDAD DE MÉXICO.- La reducción del financiamiento público para los partidos políticos es un asunto que corresponde al Congreso de la Unión y no es factible que los Congresos locales lo modifiquen, como sucedió en el Congreso de Jalisco.



Así lo explicó el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, quien destacó que es un tema que puede ser abierto a revisión si se consideran los montos adecuados, pero corresponde al ámbito federal hacer los cambios.



La madrugada de este jueves, los legisladores jaliscienses avalaron la propuesta del diputado independiente, Pedro Kumamoto, para reducir hasta 60 por ciento el monto del presupuesto público que se asigna a los partidos políticos.

Sin embargo, el consejero Murayama precisó que el financiamiento de las fuerzas políticas está establecido en la Ley General de Partidos Políticos, la cual reproduce una fórmula constitucional, por lo que los cambios en la materia no corresponden al ámbito local, sino al Congreso de la Unión.



“Ha habido en el pasado algunas entidades que han intentado modificar esta fórmula y cuando ha habido acciones de inconstitucionalidad, la (Suprema) Corte se ha pronunciado en el sentido de que no son las entidades en lo individual las que pueden alterar una disposición contenida en la Ley General de Partidos Políticos”, explicó.



No obstante, el presidente de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Electorales Locales del INE estimó que la reducción del financiamiento público a los partidos puede ser revisado.



“Es un tema abierto que perfectamente puede revisarse si se trata de montos adecuados, hay que recordar que la propia aprobación de la Ley General de Partidos Políticos implicó un incremento superior a los mil 400 millones de pesos de financiamiento ordinario anual con cargo a los recursos de los estados y de la capital del país, de tal manera que a mí me parece que eso puede revisarse, pero hay que ser muy estrictos en el procedimiento legislativo y legal para hacer esa modificación”, comentó.