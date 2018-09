Recuerdan a víctimas del Colegio Rébsamen

CIUDAD DE MÉXICO.- Padres y familiares de las víctimas del Colegio Enrique Rébsamen realizaron una misa conmemorativa del sismo ocurrido el 19 de septiembre del año pasado en el que fallecieron ahí 19 menores y siete adultos.

Bajo una carpa que se instaló a un costado de lo que fue el colegio, donde 300 personas escucharon el servicio religioso; el sacerdote que ofició la misa les pidió a padres y familiares "que sean fuertes y que la comunidad y el país está con ellos. No están solos".

Los padres y familiares exigieron que las autoridades hagan lo necesario para castigar a los responsables del derrumbe del colegio.

"Pasamos una tragedia. Es algo mucho muy difícil, pero nuestro corazón se regocija también por el hecho de que nos estén acompañando, que se dieron el tiempo para acompañarnos. A nombre de nuestro hijos, agradecemos su presencia hoy", comentaron.

También, Miriam, madre de uno de los menores, pidió que se revisen otras escuelas para que no se repita una tragedia como ésta.

"Su muerte no será en vano. Su muerte servirá para proteger a los demás niños, porque no es justo lo que nos hicieron a nosotros, pero no es justo que se permita que esto vuelva a suceder. Y desafortunadamente no enteremos que no es la única escuela que está con problemas y que el Gobierno permite. Y la sociedad lo permite porque nos hacemos que estamos sordos y que estamos ciegos".

Luego de que concluyó la misa, los familiares de las víctimas participarán en el minuto de silencio y megasimulacro que se tiene previsto a las 13:14:40 y 13:16:40, respectivamente.

Por decisión de los padres se limitó el acceso a los medios a la misa, cuyos representantes se instalaron a 60 metros de distancia de la carpa.

En la zona del colegio, la policía preventiva realiza vigilancia permanente y cierran algunas de las vialidades que convergen a Rancho Tamboreo en la colonia Nueva Oriental Coapa, delegación Tlalpan.

Escuelas aledañas al Colegio Rébsamen hicieron breves actos conmemorativos por la mañana de este miércoles y después retomaron sus actividades de manera normal.

También, los padres y familiares colocaron 26 coronas en la zona, por cada una de las víctimas.