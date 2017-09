Recuerda Lozano: todos en AN dimos el sí a pase automático

Javier Lozano ante la advertencia del PAN de que no habrá Mesa Directiva en San Lázaro hasta que se elimine el pase automático de procurador a fiscal.

CIUDAD DE MÉXICO.- “Es una irresponsabilidad muy grave que el PAN haga rehén de sus locuras al Congreso. No sean hipócritas”, dijo el senador Javier Lozano ante la advertencia del PAN de que no habrá Mesa Directiva en San Lázaro hasta que se elimine el pase automático de procurador a fiscal.



“Se está poniendo en evidencia que el pase automático del procurador a fiscal lo firmó Ricardo Anaya; la legislación secundaria fue votada por todos los senadores del PAN; la ratificación de Raúl Cervantes como procurador, la votaron también todos los senadores del PAN. Ahora resulta que ya nos arrepentimos, que todo está mal”, señaló Javier Lozano a El Financiero.



Agregó que todo esto es ridículo, pues Marko Cortés, coordinador en San Lázaro, ya reconoció que fueron ellos los que le dieron el pase automático. “Asuman su responsabilidad y sus consecuencias, ¿que no leyeron, no saben siquiera lo que están aprobando? y si lo leyeron no sean hipócritas”, insistió.



Al respecto, Ernesto Cordero señaló en un video que el trato que están recibiendo del PAN “es indigno y es injusto, se trata de una política de exterminio. Es un partido donde se amenaza, se presiona y se coarta la libertad de expresión. Es un partido autócrata, represor”.



Coincidió con Lozano en que es falso que se haya negociado aprobar en fast track el pase automático. “Si alguien impulsó el fast track para convertir al procurador en fiscal esa persona se llama Ricardo Anaya”.