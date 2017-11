Rector de la UAEM es declarado prófugo tras cateo de su vivienda

La madrugada de este sábado 11 de noviembre elementos de la Policía de Investigación Criminal en apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, catearon la casa del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro de Jesús Vera Jiménez, ubicada en el municipio de Emiliano Zapata, para tratar de cumplimentar una orden de aprehensión librada por un Juez Penal por el delito de Enriquecimiento Ilícito. Al no encontrarlo, fue declarado "prófugo de la justicia".



La orden de aprehensión fue obsequiada el pasado 9 de noviembre por el Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Eddie Sandoval Lome, a solicitud del fiscal anticorrupción en la entidad, Juan Jesús Salazar Nuñez, dentro de la carpeta de investigación JC/1120/2017.



La orden de cateo fue concedida a las 01:12 de este día y de inmediato, policías ministeriales y preventivos estatales, encabezados por Salazar Núñez, se dirigieron hasta el condominio "Paraíso Country Club" en el municipio de Emiliano Zapata.



Al arribar, alrededor de las 2:15 de la madrugada, no encontraron a nadie en el domicilio. Al parecer fue alertado, pues en el lugar ya se encontraba su abogado Ricardo García Bravo, quien grabó el operativo policiaco.



La imputación de la Fiscalía también incluye a la esposa del rector, María Elena Ávila Guerrero. Ambos están, en estos momentos, sustraídos de la acción de la justicia pero se espera que en las próximas horas tramiten un amparo.



Cabe mencionar que esta nueva acusación es independiente al proceso por Desvío de Recursos que le imputaron semanas antes, pero que un juez se negó a vincularlo a proceso bajo el argumento de que la Fiscalía no entregó todas las copias del expediente a la defensa. Esa resolución está en revisión en el Tribunal Superior de Justicia.