Reconciliación cuesta, pero no me dedicaré a encarcelar gente: AMLO

Andrés Manuel López Obrador aseguró que reconciliarse “cuesta mucho trabajo” pero no se va a dedicar a meter “corruptos a la cárcel” porque “ahí se quedaría”.

Poco antes de terminar su mitin en Saltillo, Coahuila, presentó al próximo delegado federal -que será el encargado de los programas sociales en la entidad-, Reyes Flores Hurtado, y dijo que, como al propio López Obrador, le costará reconciliarse porque era oposición.

“Le va a costar trabajo porque Reyes era opositor al gobierno del estado, pero ahora ya no, quiero que se entienda, ya no estamos en campaña, somos gobierno, partido, como su nombre lo indica es una parte, gobierno es todo y tenemos que reconciliarnos. Cuesta mucho eso, le cuesta a Reyes, me cuesta a mí”, declaró el presidente electo.

Además, dijo que “a mí me rompieron la cabeza , me persiguieron. En una ocasión, por defender el petróleo, dictaron 11 órdenes de aprehensión en contra mía. Me metieron todo el código penal, siendo opositor y esos que actuaron así, pues ahora los tengo que tratar de otra manera porque soy el presidente de todos los mexicanos…presidente electo”.

Explicó que “si no perdonamos nos vamos amargar. Duele mucho, no es fácil, es todo un proceso, pero tenemos que ir al cambio por el camino de la concordia, la unidad. Hay quienes dicen ni perdón ni olvido y los respeto mucho. Yo les digo olvido no, perdón si”.

Luego añadió que “eso sí se los digo, cuando dicen ‘hay que meter a la cárcel, a fulano, a mengano a perengano, etcétera’, pues que no nos alcanzarían las cárceles”.

Entonces los asistentes y simpatizantes en el mitin comenzaron a corear “Moreira, Moreira”.

López Obrador respondió: “Si nos metemos a enjuiciar a los corruptos, ahí nos quedamos. No me voy a dedicar a meter a la gente a la cárcel, yo me voy a dedicar a dirigir un movimiento para transformar a México, para que nunca más haya corrupción para que nunca más haya impunidad, injusticias o violencia, que haya paz y que haya amor”.