En el interior del Congreso de la Unión todo está listo para recibir a las 17:00 horas, el Quinto Informe de Gobierno del presidente de la República. Aunque...



La Mesa Directiva postergó su instalación por falta de acuerdos, pues Morena no aprobó la presidencia de San Lázaro enmanos de Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo Rocio Nahle, coordinadora de Morena.



Y ya no será en la Mesa Directiva, como se tenía planeado, sino en el Salón de Protocolos.



Además, Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo, será quien entregue el informe a Mauricio Farah, secretario General de la Cámara de Diputados, en vez del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.



Pasadas las 16:42, el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación arribó a la Cámara de Diputados para entregar el documento del V Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.



Al respecto, el líder del PAN en el Senado de la República, Fernando Herrera, dijo que "hay una crisis institucional y de gobernabilidad provocada por el PRI".



El diputado panista Jorge Ramos, presidente de la Comisión de Seguridad Publica, calificó de "una mala señal", que quien entregue el Quinto Informe de Labores de Enrique Peña Nieto, sea "un enviado de otro enviado".



"Eso es una mala señal, calificó, pues no genera las condiciones de diálogo entre los legisladores y la administración federal", aseguró.



Por otro lado, Jesús Sesma, coordinador del PVEM, afirmó que no importa quién entregue y quién reciba el Quinto Informe de Gobierno.



Aseguró que el PRI y su partido no permitirán los "berrinches partidistas".



Se tiene planeado que tras el acto en el Salón de Protocolos, los legisladores de los diversos partidos políticos pondrán sobre la mesa su posicionamiento para establecer la manera en que se realizará la glosa del Quinto Informe.



En las inmediaciones de la Cámara Baja se desplegó un discreto dispositivo de seguridad para prevenir cualquier incidente.