Recibirán diputados a González Anaya sin presidente en Comisión de Hacienda

Este miércoles, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, acudirá a comparecer al pleno de la Cámara de Diputados, en donde aún no se designa al presidente de la Comisión de Hacienda, debido a los desacuerdos internos en el grupo parlamentario del PAN, a quien le corresponde dicha Comisión.

En la bancada panista prevalece ya una pública molestia, ya que -revelan legisladores- "aún no hay nada sobre la designación de presidentes de las siete comisiones que les corresponde, en entre ellas la de Hacienda; el grupo está más desorganizado que nunca. El coordinador Romero Hicks no tiene carácter, parece no poder con la loza", señalan.

"No es posible que el PAN no esté aún organizado después de una semana del reparto de comisiones; esto nunca había sucedido. No es posible que no estemos organizados ni en lo interno; es un muy mal mensaje hacia afuera y hacia adentro del partido", comentaron.

Aunque otros diputados panistas adelantaron que ya se había acordado al diputado guanajuatense Ricardo Villarreal García, indicaron que por una cuestión de género, el caso se enredó y aún no hay nada decidido.

En tanto, el resto de los partidos ya se dijeron listos para recibir al secretario González Anaya.

El diputado de Morena, Carol Antonio Altamirano, nombrado ya secretario de la Comisión de Hacienda, advirtió que el secretario "no tendrá un día de campo", ya que adelantó que "no podrá soslayar hechos graves, que evidencian el fracaso del modelo económico promovido por el gobierno de Enrique Peña Nieto".

Indicó que "el primer dato incuestionable es que el crecimiento ha sido mediocre. Una tasa de dos por ciento del PIB es mala y es obvio que está por debajo de las promesas de crecimiento que llegaron a ser de cinco por ciento, ante lo cual se espera que el gobierno vuelva a repetir, otra vez, como justificación que eso es consecuencia del entorno internacional".

En segundo lugar, "la deuda creció de manera grave, pero sin que haya servido para detonar el crecimiento". "De acuerdo con el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Financiero, reportado por la misma SHCP en agosto de este año, ahora es de 10 billones 166 mil millones de pesos, y la proporción del endeudamiento respecto del PIB es del 45.5 por ciento en 2018, cuando era de 37.2 por ciento del PIB en 2012", explicó.

Eso quiere decir -subrayó- que "el gobierno ha pagado más dinero por el endeudamiento y eso no es porque haya ocurrido una expansión de la inversión pública en Pemex, CFE o SCT, sino porque, fundamentalmente, el gobierno paga un costo financiero mayor”.

Calificó de "inaceptable" que en un país con tantas carencias como México haya un esquema de beneficios y privilegios fiscales, del que se han beneficiado los sectores más ricos".

Criticó que "es un hecho que el gobierno sigue manejando discrecionalmente el presupuesto aprobado, sin respetar lo aprobado por la Cámara de Diputados, abusando de sus facultades".

"A su capricho ha recortado la inversión pública, realizando adecuaciones presupuestarias para ganar la aprobación de los mercados o para fortalecer los mega proyectos de inversión del gobierno federal, afectando otros programas".

En síntesis, anticipó el diputado que en la última comparecencia del actual gobierno en materia económica "se espera una justificación dogmática de un modelo que no ha dado los resultados esperados".

Por el PRD, el diputado Antonio Ortega anticipó que el titular de Hacienda “deberá dejar claro ante los representantes populares la situación que guarda nuestra economía y precisar si es verdad que Enrique Peña Nieto deja un México en 'bancarrota', como lo aseguró recientemente el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ya que de ello dependerá el avance o retroceso del país, y en su caso, la toma de decisiones en el Congreso”.

Planteó que, “de acuerdo con los sectores económicos nacionales e internacionales, México tendrá una transición política sin sobresaltos porque contamos con estabilidad financiera, de ahí la importancia de robustecer nuestro estado de derecho, evitando tomar decisiones políticas inapropiadas que deriven en un desbalance y desequilibrio sobre las finanzas públicas”.

Antonio Ortega concretó que, para el siguiente año fiscal, “será fundamental mantener el equilibrio de las finanzas públicas sosteniendo el ingreso fiscal, cuidando el gasto que no debe superar al ingreso, un rechazo total al incremento de la deuda y favorecer el gasto de inversión sin descuidar lo social”.