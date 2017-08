Rechazan en Chihuahua nombramiento de Duartista al frente del Congreso; Stefany Olmos

Detención de Antonio Enrique Tarín García, ex Director de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda en la administración del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.

CHIHUAHUA.- El inminente nombramiento de la diputada “duartista” Karina Velásquez como presidenta del Congreso del Estado, pondrá en riesgo la imagen de Chihuahua, al estar sometida a un proceso de investigación por el presunto desvío de recursos de empleados de gobierno del Estado, a las cuentas del PRI estatal, cuando ella fungía como líder de ese partido, afirmó la secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos.



“Es lamentable que se le designe como presidenta del Congreso, cuando es investigada por el desvío de recursos públicos en la pasada administración estatal, cuando los ojos de México están puestos en Chihuahua”, sostuvo.



La hoy expresidenta del Comité Directivo Estatal del tricolor, fue acusada ante la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales, de la Procuraduría General de la República (PGR), por el presunto desvío de 80 millones de pesos que su partido recibió y que fueron descontados de la nómina de trabajadores del gobierno estatal.



Esta acción se efectuó durante la administración que encabezó el exgobernador César Duarte Jáquez, hoy considerado por su sucesor Javier Corral, como un prófugo de la justicia, por el supuesto desfalco que cometió durante su gestión.



Olmos, consideró lamentable que se designe como presidenta a Velásquez, cuando es investigada por el desvío de recursos públicos y está en proceso una solicitud de desafuero.



El gobernador Corral dijo por su parte que a pesar de la cercanía de la legisladora con Duarte, la decisión de colocarla en la presidencia la tomará el propio Legislativo y con lo que ahí se decida, deberá trabajar, “esto no afectará a la institución, es una decisión que deberá tomar el Congreso, no voy a entrometerme ni a decir quien sí y quien no debe presidir”.



Aclaró que la inquietud sobre la llegada de Velásquez a la presidencia, surgió de los mismos legisladores, pues de su parte, afirmó que no interviene ni en las decisiones de su partido, por lo que dicha inquietud no fue conducida u orientada por el gobernador.



Sugirió que los partidos deben revisar los actores que los representarán en su mejor dimensión, para integrar sus mesas directivas y lo que decidan, con eso trabajarán, pues cualquier decisión que se asuma, no elimina ninguna investigación que lleve el ministerio público o del fuero común y tampoco daría a la diputada un fuero adicional al Constitucional que ya tiene.