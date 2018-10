Reaparece diputado Charrez; no me ampararé en el fuero, dice

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de tres días de desaparecido, el diputado federal hidalguense de Morena, Cipriano Charrez Pedraza, apareció este martes en San Lázaro, y aseguró que no se amparará en su fuero constitucional ni evadirá su responsabilidad, en el incidente de tránsito del pasado fin de semana, donde una persona perdió la vida.

Al acudir a la sesión, informó que el lunes, alrededor de las 17: 30 horas, se presentó en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, en el municipio de Ixmiquilpan, “en donde sólo apareció una persona, después de una hora de espera, y me atendieron para decirme que no podían aceptar mi testimonio de los hechos, porque no había denuncias en mi contra y nadie me había requerido como testigo”.

Aclaró que “no conducía la camioneta involucrada en el accidente de transito mencionado. Es falso lo que la Procuraduría del Estado de Hidalgo afirma en una tarjeta informativa. Quien conducía el vehículo involucrado en el percance era uno de mis colaboradores”.

También dijo que “es totalmente falso que haya huido del lugar del siniestro, estuve presente a la espera de la llegada de las autoridades correspondientes. Los videos e imágenes, que algunos medios han difundido son del momento en el cual salí del vehículo en el que viajaba, porque ya comenzaba a incendiarse”.

Además “es completamente falso también que un servidor, o mi colaborador, estuviéramos en estado de ebriedad o hubiéramos ingerido bebidas alcohólicas”.

Incluso comentó que las tres querellas que mencionó la procuraduría estatal no existen ya, pues en dos ya se desistieron.

"El día de ayer (lunes), 8 de octubre, a las 17:24 horas, la Procuraduría General de Hidalgo recibió el primero de estos desistimientos y el otro desistimiento lo recibió a las 16:50 horas de ayer. Desconozco porqué la procuraduría omitió esta información en su tarjeta informativa de las diez de la noche del lunes”, aseguró.

“Es importante enfatizar, que en uno de estos desistimientos, se testifica que quien manejaba el vehículo eran mi acompañante y en el otro desistimiento se señala que no conoce a ninguno de los involucrados”, remarcó.

“Estoy a la completa disposición de las autoridades, en lo que se refiere a este tema y para el deslinde de responsabilidades, y quiero decirles que un servidor no es el que evade sus responsabilidades”, sostuvo.