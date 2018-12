López Obrador reabre 'El Mexe' después de 10 años

HIDALGO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador viajó ayer a 'El Mexe' para reabrir el sitio que calificó como “histórico”.

“Fue un compromiso que hicimos, y se va a abrir sin cerrar ninguna escuela. Al contrario, vamos a fortalecer todo el sistema educativo nacional”, explicó.

En días pasados, directivos y alumnos de la Universidad Politécnica que opera en las instalaciones había declarado que no se reubicarían con la apertura de la normal.

Durante el evento, normalistas egresados de 'El Mexe' se manifestaron con consignas a favor de su escuela, que fue cerrada en 2008, después de que los jóvenes exigieran más becas y secuestraran a granaderos dentro del plantel.

Organismo internacional verá nuevas universidades

Durante la reapertura de la normal rural, la próxima rectora del Programa de Universidades para el Bienestar, Raquel Sosa, informó que el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (Crefal) será el encargado de coordinar el nuevo sistema de universidades del gobierno de López Obrador, que es un organismo con “patrimonio propio” y que no forma parte del gobierno.

“Crefal, que es la institución desde donde queremos coordinar el conjunto del sistema”, adelantó Sosa Elízaga.

La funcionaria agregó que se hará con base en la experiencia que tuvieron de crear 19 universidades en los municipios donde Morena ganó en las elecciones de 2015, y calificó a las instituciones que existen en la actualidad como “extraordinarias”.

“Entonces, iniciamos nuestra experiencia con 19 escuelas que existen todavía hoy y que vamos a incorporar a nuestro programa de los 100 planteles universitarios, de las universidades para el bienestar”, explicó en el evento.

Agregó que no seguirán las bases de modelos extranjeros.

“Nos han permitido decir que nosotros, en México, no tenemos que guiarnos por modelos extranjeros. No es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), no es el Banco Mundial, no es el Fondo Monetario”, señaló Raquel Sosa.

Explicó sobre la idea que “Andrés Manuel López Obrador nos propuso hace tres años, hacer algo, lo que pudiéramos, para impedir que esto siguiera ocurriendo y nosotros siguiéramos viendo para otro lado, porque no podíamos hacer nada más”.

“Estas escuelas extraordinarias han sido una lección para nosotros de que se pueden hacer algunas cosas muy sencillas, pero muy importantes, en beneficio de la educación de los jóvenes”, destacó.

Dijo que la prioridad es que ningún joven en el país sea rechazado en el ámbito educativo.

“En primer lugar, sí podemos tener a nivel superior escuelas completamente gratuitas, donde quepan todos los jóvenes de México. Es por eso que la iniciativa de reforma educativa, de veras reforma, que acaba de incluir el Presidente y que envió a la Cámara de Senadores, pone en primer lugar la educación gratuita, la educación obligatoria, la educación para todos. Esa es nuestra prioridad y que ningún joven quede excluido”, aseguró.