Quiero derribar al sistema político mexicano: 'El Bronco '

CIUDAD DE MÉXICO.- El aspirante a la candidatura independiente por la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, dijo que quiere “derribar” al sistema político mexicano que ha mantenido a los tres candidatos de partidos políticos.

“Yo quiero derribar el sistema, quiero quitar al sistema político mexicano, pero venciéndolos”, aseguró al terminar su participación en la Expo Ingeniería Civil 2018.

Afirmó que ese sistema es del que han vivido Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia; Ricardo Anaya, de Por México al Frente; y José Antonio Meade, de Todos por México.

“Creo que se está viendo quién es el más ratero. Los tres han vivido del sistema toda su vida, uno 20 años siendo burócrata como es el candidato del PRI; otro 18 años chupándose el dinero del partido al que pertenece porque no ha trabajado de otra cosa, no ha tenido una empresa, no sabe lo que es un negocio, lo que es trabajar, lo que es ser desempleado, Andrés Manuel, y Ricardo Anaya que ha construido su riqueza a base de las prebendas que ha tenido en sus cargos”, comentó.

El aspirante independiente aseguró que las leyes electorales son inequitativas con los ciudadanos, ya que mientras los candidatos partidistas ya se asumen como tal, los independientes tienen 30 días de desventaja.

Además, aseguró que por no ser considerado como candidato, todavía, en foros como el de la ANTAD, donde los independientes no fueron invitados.

El Bronco comentó que los independientes, Margarita Zavala, Armando Ríos Piter y él, no recibirán espacios para spots, por lo que utilizará las redes sociales para incrementar su presencia.

“Voy a hacer todo lo posible por tratar de que esta voz se escuche en todo México, pero a través de Facebook porque el INE no me va a dar nada para televisión o radio, la ley electoral es gacha, muy gacha con los ciudadanos, le da enormes cantidades de dinero a los partidos políticos y a los ciudadanos les cobra impuestos”, añadió.

Hay riesgo de que esta elección se convierta en un salpicadero de lodo: Ríos Piter

El aspirante independiente a la presidencia de México, Armando Ríos Piter, consideró absurda la idea de un enfrentamiento entre candidatos, pues aseguró que ello convierte la elección en “un salpicadero de lodo”.

“La gente no la gente no quiere escuchar pleitos entre personajes políticos sino respuestas, soluciones y planteamientos. Creo que lo que está dejando claro este escenario es que se corre el riesgo de que esta elección se convierta en un salpicadero de lodo, donde se diga que alguien es corrupto, no se pruebe y termine solamente lastimando la imagen de las personas o donde se quede la sensación de que todos los políticos son iguales”, dijo.

Respecto a no haber sido invitado a foros en los que se cuestiona a candidatos presidenciales, como el de la ANTAD, afirmó que los independientes están en “la obligada espera” para ser considerados como candidatos.

"Lo que si exigiremos es que en términos oficiales en todos los espacios en los cuales tengamos que estar los candidatos que estemos en la boleta, todos estemos perfectamente convocados”, añadió.

Falta de ética, el gran muro en el que se ha estrellado el desarrollo del país: Margarita Zavala

La aspirante a la candidatura independiente por la presidencia de la República, Margarita Zavala, aseguró que la falta de ética se ha convertido en el “gran muro en el que se estrellado el desarrollo del país”, por lo que se debe construir una nación en la que “ser honesto no sea un acto heroico”.

“La infraestructura requiere de planeación de la innovación completita y de la ética, este es el gran muro en el que nos estrellamos todos. ES el muro que no importa tanto en qué porcentaje del PIB hablemos si no lo estamos aplicando como se debería aplicar y de manera honesta”, dijo durante su participación en el 29 Congreso Nacional de Ingeniería Civil.

La ex primera dama planteó que se debe destinar más del cinco por ciento del Producto Interno Bruto a la infraestructura en el país, para lo que es fundamental a la innovación y la ética.

Entrevistada al finalizar su ponencia, dijo que al no haber sido invitada al foro de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD) se hablaba de diferencias entre los candidatos que van por un partido y los independientes.