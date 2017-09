Quiero dejar atrás el tema de la encuesta: Sheinbaum

​Pese a la negativa del delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, a reconocer los resultados de la encuesta de Morena en la Ciudad de México, la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, dijo en La Silla Roja que es necesario dejar atrás el tema.



“Es un tema que ya no quisiera tener que tocar, todo fue atendido en su momento”, dijo. “Fue un proceso interno de un partido (Morena) para elegir al coordinador de organización, se hizo mucho ruido porque Morena está arriba en las encuestas en la Ciudad de México”.



Sheinbaum señaló que Monreal no tiene fundamentos para cuestionar el método del partido para determinar a su coordinador en la capital, ya que accedió a las reglas con anterioridad.



“Si uno decide afiliarse a un partido político tiene que seguir los estatutos, ahí están las reglas”, dijo.



De acuerdo con Sheinbaum, la encuesta la acreditó como la coordinadora de organización de Morena en la CDMX no por ser la más conocida entre los involucrados, sino por tener una mejor percepción por parte de la ciudadanía.



“La gran diferencia en esta encuesta son los negativos de mis compañeros, no se sopesa solamente qué tanto te conocen y qué tanto no, sino cuál es la percepción que se tiene de la persona”, comentó. “Yo soy menos conocida que ellos, sin embargo, salgo encima de ellos cuando se ponderan los resultados”.



La delegada de Tlalpan señaló que no tiene injerencia en la permanencia o el abandono de Monreal en el partido y que él deberá determinar su futuro.



“Lo busqué el siguiente día que nos dieron los resultados de la encuesta, no me ha regresado la llamada desde entonces”… “No depende de mí, depende de Ricardo Monreal, cada quien asumimos las responsabilidades que nos corresponden”.



Agregó que su principal enfoque en estos momentos está en el mejoramiento de Tlalpan y en la ciudad en su conjunto.



“Vemos a la ciudad mal y queremos que esté mejor, eso es lo que la ciudadanía quiere escuchar”… “La Ciudad de México viene arrastrando una inercia en el cómo se administra y cómo funcionan muchas cosas, no se ha innovado”, sentenció.