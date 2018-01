Quienes han hecho mal a Morelos tendrán que pagar: Blanco

CUERNAVACA.- Tras ser destapado por Andrés Manuel López Obrador para el gobierno de Morelos por la coalición Morena-PT-PES, el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo dijo que de llegar a la silla del Ejecutivo todos lo que le han hecho mal al estado “la tendrán que pagar”.



“Va haber un cambio muy grande, la gente tiene una esperanza tenemos que seguir luchando contra esa gente que se lleva la lana, han robado mucho y la gente sigue pobre (...) hay que darle con todo a esas personas que le han hecho a la gente que ha hecho mal y al que la tenga que pagar, que la tenga que pagar”, aseguró.



Blanco Bravo comentó que solicitará licencia entre marzo y abril, y entonces previó que la guerra sucia en su contra, aumente "con una serie de inventos".



Señaló que estará enfocado en su trabajo a pesar de tener en contra a diputados y al gobernador Graco Ramírez "que no le han ayudado a Cuernavaca".



“Vienen las cosas más ‘cabronas’, sé que me voy a enfrentar a unos monstruos, como les he dicho, les quité al sistema, vienen ataques fuertes, todos los diputados les dieron su mochada y se vendieron con el gobernador”, dijo.