¿Quién quiere defender a 'El Chapo'?

NUEVA YORK. El mexicano Joaquín 'Chapo' Guzmán Loera, uno de los mayores narcotraficantes del mundo encarcelado en Nueva York, seleccionó cuatro abogados privados para que lo representen, pero mientras éstos no tengan garantías de recibir sus honorarios será defendido por abogados de oficio.



"Lo representaré junto a los otros tres abogados si este tema de los honorarios es resuelto, y espero que eso suceda", dijo a la AFP Marc Fernich, un abogado que defendió en 2005 con éxito a John Gotti Junior, hijo del legendario mafioso y líder del clan Gambino John Gotti, evitándole la cárcel.



Según el diario The New York Times, los otros tres abogados elegidos por El 'Chapo' son Jeffrey Lichtman, que trabajó con Fernich en el juicio de Gotti; Eduardo Balarezo, un abogado de Washington DC que defendió a uno de los rivales de El 'Chapo', el narco mexicano Alfredo Beltrán Leyva, y William Purpura, un abogado de Baltimore que representó al narcotraficante Richard Anthony Wilford.



Los bufetes de Lichtman y Purpura confirmaron la información a la AFP.



Pero los defensores de oficio de El 'Chapo' aseguran que el exjefe del cártel de Sinaloa sigue siendo su cliente hasta que los abogados privados hagan un anuncio oficial ante la corte.



Para ello, los abogados privados quieren que el gobierno, que busca incautar a "El Chapo" su fortuna de 14 mil millones de dólares -las ganancias estimadas en décadas de enviar droga a Estados Unidos-, les asegure por escrito que no confiscará sus honorarios.



"Todavía representamos a Guzmán y lo seguiremos representando hasta que los abogados privados presenten ante la corte un escrito de apersonamiento", explicó a la AFP uno de los dos abogados de oficio de El 'Chapo', Michael Schneider.



"Estamos tratando de resolver el tema de los honorarios, que el gobierno no los incaute", dijo Fernich. "No estamos seguros" de que el gobierno lo aceptará, pero "tenemos la esperanza de que podremos defenderlo, somos cautelosamente optimistas", indicó.



Una audiencia sobre el tema tendrá lugar el lunes en la corte federal de Brooklyn. Los abogados privados estarán presentes para observarla, pero no participarán oficialmente, dijo Fernich.



"Hay mucho trabajo por delante, tenemos confianza de que será vindicado si todo este lío preliminar se resuelve. Lucharemos muy fuerte por su caso", dijo Fernich.



Acusado de haber dirigido uno de los mayores imperios del narcotráfico de las Américas y de enviar más de 200 toneladas de cocaína a Estados Unidos, "El Chapo", de 60 años, enfrenta 17 cargos y mantiene su inocencia. Solo el primero, dirigir el cártel de Sinaloa, puede implicar la cadena perpetua.



Desde el 19 de enero, fecha de su extradición a Estados Unidos, está encarcelado en Manhattan en casi total aislamiento a la espera de su juicio, que comenzará el 16 de abril de 2018.