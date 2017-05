Quien puede ser gobernadora del Edomex es Delfina: Pablo Gómez

A pesar de que Pablo Gómez es integrante activo del Partido de la Revolución Democrática, consideró que es momento de unir a las izquierdas en torno a Morena para impulsar a Delfina Gómez a ganar las elecciones del Estado de México.



“Quien puede ser desde la izquierda gobernadora del Estado de México creo que es Delfina”, dijo Pablo Gómez en entrevista con Javier Risco, en la Nota Dura.



El político, quien también fuera integrante activo del movimiento estudiantil de 1968, reconoció que Juan Zepeda es un buen candidato, pero no lo suficiente para ganar la elección.



“La candidatura del PRD, de Juan, es una buena pero no es una candidatura ganadora”, reconoció Gómez, “la que puede ser una candidatura ganadora es la de Morena porque hubo un rompimiento, una división en la izquierda del Estado de México”.



La crisis que vive el PRD ha exhibido al partido y ha dejado el camino libre para que Morena se coloque arriba en las preferencias electorales de municipios, estados e incluso a nivel federal, consideró Pablo Gómez.



“La izquierda tiene que tener un sólo candidato o candidata”, expresó, “no se trata de Delfina Gómez no se trata de Juan, se trata del partido que puede ir arriba y ese partido es Morena con la candidatura de Delfina”.







Gómez agregó que tanto Alfredo del Mazo como Josefina Vázquez Mota han atacado constantemente a Delfina por ser la puntera, pero no existen acusaciones directas de la gente de Texcoco.



Ante el cuestionamiento de Javier Risco de que si, a raíz de sus declaraciones, Pablo Gómez tendría riesgo de ser expulsado del PRD, el político expresó que su llamado está enfocado a la unión de las izquierdas para quitar al PRI del gobierno estatal.



“No sé si me vayan a correr. Eso no me interesa, me interesa mi país y no me interesa el grupo de oportunistas que están en la dirección del PRD.



“Lo que más me interesa la crisis que vive nuestro país por falta de democracia, de justicia social y en medio de una crisis de violencia que no tiene parangón en la historia”, concluyó.