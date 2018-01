Quien comete actos de corrupción se sale con la suya, dice Meade 

El precandidato presidencial, José Antonio Meade, hizo un llamado para “acelerar” los nombramientos del Sistema Nacional Anticorrupción y dijo que el “problema central del país” es la impunidad.



“En México, es altamente probable que quien cometa un delito o incurra en actos de corrupción, se salga con la suya, que no enfrente a la ley y que no pague las consecuencias de sus actos”, dijo el el ex secretario de Hacienda a través de un posicionamiento.



Comentó que para acabar con la impunidad se necesita construir instituciones, que es la vía a largo plazo.



Agregó que “se reformó la Constitución para crear instituciones que se encarguen de prevenir y castigar la corrupción. Pero las reformas constitucionales son apenas el primer paso. Ahora debemos implementarlas. Tenemos pendientes que atender para cristalizar el Sistema Nacional Anticorrupción”.



Meade hizo un llamado los partidos, coaliciones y precandidatos, para que se avance en la implementación de las nuevas instituciones y de los nombramientos faltantes para terminar de conformar el Sistema Nacional Anticorrupción.



También propuso un acuerdo basado en seis puntos:



Primero; que el Senado nombre a los magistrados de la sección y salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas por actos de corrupción; en segundo lugar avanzar hacia la autonomía del ministerio público federal.



“Para ello se requiere aprobar la ley orgánica de la Fiscalía General de la República”, dijo.



El tercer punto es crear marcos homologados de funcionamiento del ministerio público a nivel local. “Nueve de cada diez delitos son competencias de las entidades federativas”, explicó Meade Kuribreña.



Mientras el cuarto punto es nombrar al fiscal general y al fiscal anticorrupción en un acuerdo con sentido de Estado.



El quinto es aprobar la nueva legislación en materia de contrataciones públicas “que reduzca los espacios de oportunidad de la corrupción. Es una obligación constitucional que no puede esperar”. Y el sexto punto es aprobar el nombramiento del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación.



“Unos proponen perdonar a los delincuentes. Otros simplemente no hablan del tema porque carecen de ideas y de la experiencia suficiente para terminar con el grave ciclo de impunidad que vive el país”, dijo.



Meade agregó que “en un país de leyes, la justicia no debe depender de quién ostente la Presidencia de la República. El fin de la impunidad solo es posible a través de instituciones creíbles y que den resultados. Debemos hacernos cargo de inmediato de este pendiente estructural. Nadie tiene derecho a posponer estas decisiones con la intención de capturar a las nuevas instituciones. Si hay un compromiso con el país, el período legislativo que inicia es una buena oportunidad para avanzar en esta tarea”.