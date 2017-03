Quien ataca a las instituciones, no sabe para qué sirven: Osorio

TOLUCA.- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó la importancia que tienen las instituciones en la protección de los mexicanos y manifestó que quienes las atacan seguramente es porque no saben para lo que sirven.



Al participar en la Convención Nacional 2017 de la Canacintra en esta ciudad, señaló que "cuando alguien ataca, señala a las instituciones, lo que digo es que seguramente no conoce para qué sirven y no sabe los alcances que tienen en favor de las y los mexicanos, particularmente en el tema de seguridad".



Advirtió que "para quienes sólo piensan en destruir y no formar, para quienes no están pensando en la sociedad mexicana sino solamente en aprovechar coyunturas para atacar a lo más preciado que tenemos en favor de la seguridad que son nuestras instituciones federales, están entrando en un debate muy irresponsable".

Luego de firmar un convenio con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en materia de Protección Civil, expuso que en el último año ha habido cambios en gobiernos estatales de 22 entidades y en dos terceras partes de los municipios del país.



En este sentido pidió que “dejemos de estar en la improvisación, que dejemos de estar cada quien inventando nuevas maneras o formas de enfrentar la delincuencia”, y mejor fortalecer instituciones que sirvan para proteger a la sociedad.



En este sentido indicó las deficiencias que presentan las corporaciones policiacas municipales y reiteró que continuará el apoyo de las fuerzas federales, pero es necesario que por su parte se comprometan a mejorar sus policías.



Que se comprometan a “formar policías, atender centros de capacitación, a profesionalizarlas, a tener controles de confianza, a preparar como se debe y atender a los policías que sirven a todas las familias mexicanas”.



Adelantó que a más tardar en 15 días se presentará el diagnóstico completo de la situación de las policías municipales y estatales; “si los legisladores determinan hacer un cambio o no, no podemos estar esperando, la sociedad no puede seguir esperando la actuación, la acción de sus gobiernos”.



Por ello pidió alejarse del debate político o de conveniencia ideológica “y mejor sirvamos al país; hoy necesitamos policías estatales únicas para que haya, desde el estado, la obligatoriedad de servir a toda la sociedad”.



Por otra parte subrayó que aún hay quienes se oponen a una Ley de Seguridad Interior, que busca dar el sustento legal a las Fuerzas Armadas para “lo que hoy están haciendo, ellos no quieren estar al margen de la ley, quieren tener un fundamento legal”.



Agregó que esta ley es necesaria, ya que establecerá cuándo pueden entrar a un estado o municipio, qué función va a realizar ahí y qué es lo que protegerán, así como “cuándo salen de ese lugar; el Ejército, el gobierno de la República, no estamos pensando que se queden ahí".