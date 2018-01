'Quiebra' el MC al Frente en Sonora; irá solo en elecciones locales

HERMOSILLO, Son.- La Coalición Electoral “Por México al Frente”, no podrá ser en Sonora, al menos no como viene a nivel de la elección federal, pues el Movimiento Ciudadano decidió bajarse de esa iniciativa e ir solo en las elecciones locales.



María Dolores del Río Sánchez, dirigente estatal del también llamado “Partido Naranja”, dijo que la decisión es que ese partido irá solo en la pelea por el Congreso del Estado y que tampoco presentará un frente o coalición en la candidatura a alcalde de Hermosillo.



Del Río Sánchez, coordinadora del partido en Sonora informó que después de deliberar con los diferentes equipos de los municipios donde trabajan decidieron solo trabajar con los ciudadanos y no con los partidos.



Argumentó que la intención es sumar a más ciudadanos para poder cambiar las condiciones políticas del país desde abajo, con la participación en las alcaldías y en las diputaciones locales de más ciudadanos.



La dirigente del MC dijo que es posible que se consideren alternativas de coalición en frentes políticos locales, como pudiera ser el caso de Cajeme o Nogales, sin embargo en lo que toca a la definición de candidatos para los 21 distritos locales y la capital del estado, simplemente no se hará, de modo que el PAN y el PRD tendrán que

seguir adelante con sus planes en solitario.



En cuanto a las candidaturas federales indicó que estas se decidirán por la coordinación nacional de MC y manifestó que el partido en Sonora apoyará a los abanderados que se determinen desde la ciudad de México.



Precisó que en Hermosillo la decisión es buscar la presidencia municipal solos, con la candidatura de Carlos León García, actual diputado local en el Congreso del Estado.