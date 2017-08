¿Qué sigue en la elección de Edomex?

Alfredo Orellana ex titular de la Fepade dijo en Urna Tras Otra que tras la comprobación por parte del INE de que fueron rebasados los gastos de campaña durante el proceso electorales en el Estado de México, es turno de los magistrados de emitir una deliberación.



“Ya se declaró que hay violación del tope de gastos de campaña”, dijo. “Lo que vamos a ver ahorita es qué sucede con los magistrados en la última instancia, esa es la gran novedad que vamos a ver ahora”.



“Se supone que es una instancia que es superior y que tiene más elementos para decidir, veremos al igual que los consejeros, a los magistrados dar argumentos para decidir si hay que mantener, anular o sancionar la elección”, agregó.



Orellana señaló que no es la primera vez que ocurre esto en procesos electorales y advirtió que la resolución no suele ir más allá de una multa para los partidos involucrados.



“No es la primera vez que hay rebaso de gastos de campaña, los ha habido en otras ocasiones y la tradicional salida del sistema es poner una multa”, dijo. “El debate de la última reforma debe ser más grave, esto debería llegar incluso a la nulidad de una elección”.



El abogado agregó que la determinación por parte de los magistrados será una prueba importante en términos de credibilidad por parte de las autoridades electorales de cara a los comicios del 2018.



“Las elecciones cerradas son un desafío típico para las autoridades electorales y para ver cómo funcionan las reglas, necesitamos reglas para que esto funcione bien”, sentenció.