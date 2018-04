Que reclamen a la justicia, no a mí, dice Nestora

Nestora Salgado García, excomandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, señalada por al menos 50 personas de delitos como secuestro, tortura y homicidio, salió en su defensa y dijo que no es a ella a quien se le tiene que reclamar, sino al sistema de justicia.

“Ya hubo un papel escrito por un juez donde estoy absuelta, donde estoy libre. Yo ya estoy libre, yo tengo un papel de un juez, porque no me escape de la prisión, un juez dijo que yo era inocente”, apuntó a El Financiero la hoy candidata de Morena al Senado.

En entrevista, consideró que ella está siendo utilizada para atacar al candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, por parte del “monstruo” y “aparato represor” que es el sistema de gobierno.

Por ello, aseguró que ya no se va a desgastar más en defenderse de esas acusaciones, “ya he hablado mucho y he fastidiado a los lectores defendiéndome, yo sólo te voy a decir que ya hubo un papel de un juez donde estoy absuelta, donde estoy libre”, agregó.

Cuestionó a aquellas personas que en su momento se sintieron víctimas, pues no se presentaron a carearse con ella y no han aparecido, al grado de que tuvo que pagar edictos para encontrarlos y no fue posible, incluso, no ratificaron sus demandas.

“Yo no me voy a desgastar diciendo soy inocente, ya un juez lo determinó, de lo contrario hay que cuestionar al sistema de justicia: ¿por qué dejaron a una secuestradora libre? Cuestiónenlos a ellos no a mí, porque si dicen que fui secuestradora de 50 personas, por qué me dejaron libre, por qué un peligro tan grande como este lo dejaron libre, y si hay víctimas que vayan a las autoridades”, insistió.

Antes, durante un foro con universitarios, Salgado se dijo víctima del sistema, y aseguró que no es ella la secuestradora, sino que por el contrario, el Estado la secuestro a ella al ser detenida arbitrariamente mediante el “monstruo” que es el sistema de gobierno.