'Puerta de la Esperanza' en Tijuana no será abierta en 2018

Durante 2018 no será abierta la llamada Puerta de la Esperanza, en Playas de Tijuana. La última vez que se hizo, se realizó una boda donde el contrayente, Brian Houston, es investigado por tráfico de heroína, cosa que no era del conocimiento de los agentes fronterizos.



Cada año, decenas de familias de ambos lados de la frontera, llenan una aplicación que les permita ser seleccionados para ver a sus seres queridos y poder abrazarlos, aunque sea por tres minutos. En presencia de oficiales de la patrulla fronteriza se había realizado sin problemas el evento.



Según dio a conocer el director de Ángeles de la Frontera, Enrique Morones Careaga, sostuvo una reunión con el nuevo jefe de la corporación fronteriza de Estados Unidos, Rodney Scott, quien determinó que no será abierta más la puerta.



De acuerdo con Morones esto no es sorpresivo debido a que ya antes el mismo Rodney Scott quien antes estaba en el Valle imperial, no se les permitía efectuar el evento.



Aunque la puerta ya no será abierta, los eventos binacionales que se realizan todos los años continuarán, ya sea la celebración de Día de Reyes, Navidad Migrante, la presencia de abogados de migración, entre otros.



También dijo que el procedimiento siempre ha sido el mismo, la gente se acerca con y quien está dispuesta a dar la información a la Patrulla Fronteriza lo hace. El problema con el evento se desató luego de que se reveló que Brian Houston tiene problemas con la ley y aún así participó y además se casó en la línea ante un juez mexicano.