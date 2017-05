Pueblos indígenas elegirán a su candidata presidencial 

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Delegados de al menos 93 pueblos indígenas del país iniciaron la reunión para conformar un Concejo Indígena de Gobierno que “se proponga gobernar este país, y que tendrá como voz a una mujer indígena” que los representara como candidata en las elecciones de 2018.



La reunión fue convocada por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).



Su propósito es que todos los pueblos indígenas del país se sumen en la conformación del consejo, que de facto sea la máxima autoridad de un gobierno autónomo nacional, semejante al que tiene el EZLN en sus comunidades.



En el caso de la mujer que este fin de semana elijan como su vocera, también será su candidata en las elecciones de 2018, según explicaron que la reunión previa que tuvieron en diciembre.

En ese encuentro puntualizaron que si bien la candidata y el Consejo Indígena de Gobierno harán una gira por todo el país y esperan que su nombre aparezca en las boletas electorales de 2018, su objetivo no es competir con los partidos políticos.



“No nos confundan, no pretendemos competir con ellos (los partidos políticos) porque no somos lo mismo (…) Es momento de los pueblos indígenas, de pasar a la ofensiva”, señalaron.



“Es la hora de los pueblos de todos, del campo y la ciudad. Eso es lo que nos está diciendo el CNI. Que ya basta de esperar que otros y otras nos digan qué hacer y cómo hacerlo. Nos dice el CNI que los mismos pueblos se dirijan a sí mismos”, explicó por su parte el Comandante Moisés, en representación del EZLN.



Para la conformación del Consejo, hasta el momento se han sumado representantes de 93 pueblos indígenas del país, quienes este día iniciaron su arribo a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en donde será la reunión.



Sesionarán por dos días y el domingo darán a conocer el nombre de la mujer que los representará en el 2018.