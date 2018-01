PT-Morelos postula a exalcalde acusado de desvío de 65 mdp 

CUERNAVACA.- El Partido del Trabajo en Morelos propuso como precandidato a la gubernatura del Estado, al exalcalde de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós por la coalición Morena-PT-PES, a pesar de las acusaciones en su contra por el desvío de los recursos públicos y el endeudamiento millonario que dejó para la ciudad.



En conferencia de prensa, la dirigente estatal del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruíz presentó como “su gallo” al también expriista y que además será incluido en la encuesta en donde compiten los aspirantes Rabindranath Salazar Solorio, senador con licencia y el Presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo.



Sin embargo, Martínez Garrigós tiene una denuncia bajo la carpeta de investigación SC01/9366/2012 por ser el presunto responsable del desvío de más de 65 millones de pesos en detrimento de las arcas municipales e incluso, la administración que dirige Blanco Bravo solicitó a la Fiscalía General del Estado, se agilizara la investigación de la misma, pues Garrigós estuvo al frente de la ciudad en el periodo 2009-2011 pero hasta la fecha la carpeta no se ha judicializado.



Además Manuel Martínez Garrigós dejó una deuda de más de mil 500 millones de pesos que a la fecha tiene a la capital morelense con finanzas quebradas, así como también se dejó de pagar a proveedores y prestadores de servicios.



De hecho, una de las deudas es con la empresa Tochter S.A. de C.V. que se dedica a la recolección de basura por más de 27 millones de pesos y, que provocó que se le iniciara un juicio de destitución al edil Cuauhtémoc Blanco.



Asimismo, en 2016 Manuel Martínez fue denunciado por su exesposa María Esther Álvarez Suárez, por violencia intrafamiliar y por no otorgar pensión alimenticia a sus dos hijas.



Finalmente, durante la rueda de prensa donde se anunció su aspiración al Ejecutivo del Estado, Martínez Garrigós pidió perdón a la ciudadanía “pido perdón no por lo qué pasó, si no por lo que no se hizo” al referirse a su paso por el Ayuntamiento de Cuernavaca, pero también lamentó todos los comentarios negativos que se hicieron en su contra y que “dañaron su imagen”.