PT dice que su candidato no le avisó que declinaría por Morena en Coahuila

SALTILLO.- El Comité Directivo Estatal del Partido del Trabajo en Coahuila dijo que su candidato a la gubernatura, José Ángel Pérez Hernández, no les avisó sobre su decisión de declinar a favor del aspirante de Morena, Armando Guadiana Tijerina.



Virgilio Maltos Long, presidente del PT en la entidad, dijo que la declinación es una decisión personal de Pérez Hernández, y que hasta ahora no ha notificado ni al partido, ni a la autoridad electoral.



“La decisión de José Ángel fue muy personal, sin consultarlo al partido. No tenemos ningún comunicado de parte de él, no sabemos si va a declinar ante el INE y hasta entonces sabremos lo que vamos a hacer”, comentó.



Este jueves, en el municipio de Nueva Rosita, en la región carbonífera de Coahuila, José Ángel Pérez Hernández anunció que se sumaba al proyecto de Armando Guadiana Tijerina; la declinación se dio en un acto proselitista de Morena



Maltos Long descartó que tengan previsto sumar el proyecto del PT al de Morena y consideró que eso sería como insultar el esfuerzo que los candidatos del organismo político han hecho hasta ahora.



Aunque declinó comentar si se sentían traicionados por el expanista, consideró que Pérez Hernández debió haber avisado al Partido del Trabajo su decisión. “Yo creo que tampoco lo íbamos a obligar”.