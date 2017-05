PT denuncia 150 espectaculares colocados por gobierno de Edomex

ESTADO DE MÉXICO.- Aparecen por toda la entidad mexiquense espectaculares donde piden votar por el PT, después de declinar en favor de Delfina Gómez, situación que fue denunciada en redes sociales por el petista Miguel Ángel Juárez.



Miguel Ángel Juárez, quién es vocero de González Yáñez, informó mediante un video en redes sociales, que el PRI y el Gobierno de Eruviel Ávila Villegas, colocaron más de 150 espectaculares en toda la entidad para confundir al electorado, a fin de que los petistas no voten por la candidata de Morena.



Teniendo de fondo uno de los espectaculares, el vocero petista señala: "Esos espectaculares no los mandamos a poner nosotros, fue el PRI y el Gobierno. Lo que tenemos que hacer ahora es ir a votar por Morena, no por el Partido del Trabajo"



"Vamos a tener que hacer operativos para bajar los espectaculares, porque definitivamente lo que quieren es confundir a nuestra gente para que los petistas no voten por Morena, es una más de las artimañas del PRI, es algo que algo que nos indica que deben salir ya del gobierno; los vamos a denunciar