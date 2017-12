Protestas en Tabasco por falta de pago de aguinaldos

VILLAHERMOSA.- Miles de personas resultaron afectadas por caos vehicular y bloqueos a diferentes accesos de la ciudad a raíz de varias manifestaciones que se han registrado en los últimos dos días, principalmente por incumplimiento de pago de aguinaldo y otras prestaciones, así como también por el apoyo a los aspirantes a puestos de elección popular que acuden a su registro como precandidatos a las sedes de sus distintos institutos políticos.



Los agremiados al Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (STAIUJAT), tras 32 horas de conflicto apenas hoy llegaron a un acuerdo que contempla el pago de 57 días de aguinaldo, mientras que los 28 días restantes de esa prestación serán liquidados en los primeros días de enero.



Dentro de la firma de convenio que se firmó en Rectoría en presencia del rector José Manuel Piña Gutiérrez, se les garantizó que no se les descontará el día martes en el que dieron inicio las protestas, ni se les afectará en sus incentivos y estímulos a quienes abandonaron sus centros de trabajo.



A través de un comunicado, la máxima casa de estudios señaló que en cumplimiento al acuerdo suscrito con el Comité Ejecutivo, Comisiones Estatutarias, de Apoyo y Delegados del SPIUJAT el martes 19, se informó que hoy jueves 21 a las 5 de la tarde se efectuaría el pago de la segunda quincena de diciembre, de 15 días de aguinaldo y el programa de ESDEPED.



Además, las autoridades universitarias se comprometieron a continuar las gestiones ante las instancias gubernamentales correspondientes para que en el transcurso de la próxima semana se realice el pago de 43 días más de aguinaldo.



Al respecto, tanto la UJAT como el Sindicato repartieron culpas sobre todo lo que causó este conflicto a lo largo de dos días. El rector José Manuel Piña Gutiérrez descartó que el conflicto, generado por la falta de liquidez para el pago del aguinaldo de los sindicalizados, haya sido por una mala planeación, sino al retraso de la llegada de las participaciones federales al estado.



Por otra parte, pensionados y jubilados del ISSET también se sumaron al cierre de avenidas para exigir el depósito de este beneficio que se proporciona a los trabajadores cada fin de año, lo cual generó que las avenidas Francisco I. Madero y Gregorio Méndez permanecieran cerradas en diversos horarios.



Por si fuera poco, hoy Miguel Ángel Ramón Vidal, presidente del Corporativo de Transporte Urbano de la Ciudad de Villahermosa, indicó que las más de 600 unidades obtenidas a través del programa de modernización podrían ser detenidas automáticamente por las agencias, debido a que el 10 de diciembre se debió cubrir el pago de la letra y no se ha podido abonar porque la Secretaría de Planeación y Finanzas (Seplafin) no les ha otorgado el apoyo de 10 mil pesos que les proporciona para completar.



Sobre el particular, el diputado por el PRI y exgobernador Manuel Andrade Díaz, afirmó en entrevista que el Gobierno del Estado está quebrado financieramente, por lo que contradijo al titular de Seplafin, Amet Ramos Troconis, quien en días pasados aseguró que en Tabasco “hay finanzas sanas”.



Es evidente, recalcó Andrade Díaz, que hay una cantidad enorme de reclamos por falta de pagos y lo que se sabe en las dependencias, es que el Gobierno está quebrado, que no tienen un solo peso y andan pidiendo dinero por todos lados para ver cómo le hacen frente a sus obligaciones; “siempre el estilo del Gobierno del Estado, es echarle la culpa a la Federación, de todo lo malo”, subrayó.