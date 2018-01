Protesta del PRD con simulación de 'embolsados' en Colima

COLIMA.- El Partido de la Revolución Democrática llevó a cabo una protesta afuera de Casa de Gobierno en Colima con la simulación de cuerpos embolsados, en reclamo a la inseguridad que prevalece en la entidad, lo cual provocó una movilización policiaca por parte de las diferentes autoridades de gobierno.



La protesta que fue encabezada por la delegada del PRD Martha Zepeda, generó morbo y psicosis entre la población que transitaba por las zonas aledañas en donde se colocaron los “embolsados”, ya que fue por una de las avenidas más transitadas y emblemáticas de la capital del estado.



Fuentes consultadas, revelaron que el Centro de Control, Comando y Comunicaciones (C4) recibió llamadas de la población que se percató del hecho, además en redes sociales como Facebook y grupos de Whatsapp se hacía el llamado a no transitar por la zona porque había al menos una docena de bolsas con restos “humanos” .



Ante el impacto que generó, transeúntes entre ellos niños, también se acercaban a las bolsas para ver si los “cuerpos” eran reales debido al impacto que generaron entre los ciudadanos, por la similitud con los que se han encontrado en diferentes municipios del estado.



Al respecto, la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado hizo un llamado a los partidos político a no generar psicosis entre los colimenses con fines electorales, en referencia a la simulación de embolsados que promovió como protesta la delegada del PRD en Colima Martha Zepeda del Toro.



El presidente de la Federación Oswy Delegado Rodríguez lamentó que exista protagonismo político por parte de la perredista, para acaparar reflectores en tiempos electorales.



No obstante, sostuvo que Martha Zepeda engaña a la gente de su preocupación real como persona y profesionista utilizando la psicosis social en materia de seguridad, como estrategia política y no centrarse en acciones propositivas como abogada para la construcción de normas jurídicas que contribuyan a resolver el problema en materia de Seguridad Pública.



Delgado Rodríguez reconoció que es necesario fortalecer la Seguridad Pública con una estrategia que involucre el compromiso de los tres niveles de gobierno a través de la coordinación.



Insistió que este tipo de estrategias políticas generadas por la perredista no abonan a un clima de tranquilidad y seguridad, contrario a ello propician la psicosis y el terror entre las familias colimenses, ante el complicado contexto socia que se vive en Colima y en el país en general.