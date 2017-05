Promete JVM garantías de seguridad a las empresas y bajar impuestos 

Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, firmó un compromiso de 14 puntos con el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (CONCAEM).



En el municipio de Metepex, la abandera panista prometió que de llegar a la gubernatura bajará los impuestos para que la recaudación sea mayor y mejor y dijo que promoverá que las empresas registradas en la entidad paguen impuestos aquí y no en otro estado, como actualmente sucede.



Vázquez Mota indicó que el Estado de México puede ser una primera potencia a nivel nacional, pero también tiene que ser un lugar seguro, con certeza jurídica para los empresarios y emprendedores. “Si no somos capaces de combatir la inseguridad, que va de la mano de la corrupción, no vamos lograr orden. Para ello, necesitamos tener certeza jurídica”, dijo.



Por parte del sector privado, firmó el compromiso, la presidenta de la CONCAEM, María de Lourdes Medina Ortega.



Posteriormente, en conferencia de prensa, Vázquez Mota se refirió al comunicado de la PGR donde informa que jamás hubo investigación ni denuncia contra ella ni su familia y por tanto, no hay nada que exonerar. La panista aseveró que “fue una difamación y que después de dos meses viene está aclaración”, lo que calificó de “justicia tardía”. NO obstante dijo que eso le da más fuerza para ganar el 4 de junio.



Más tarde también en Metepec, la candidata se reunió con empresarios hoteleros del Estado de México, a quienes afirmó que como gobernadora impulsará los circuitos turísticos para apoyar a este sector productivo, pero antes se tiene que recoger el tiradero que ha dejado el PRI después de casi 90 años de malos gobiernos.



Josefina escuchó las peticiones de los representantes de los ramos hotelero, gastronómico, de agencias de viajes y restauranteros, entre las que destacó ampliar el horario de servicio de los restaurantes.



Vázquez Mota enfatizó que se necesita pertinencia educativa, en otras palabras, carreras técnicas vinculadas a la gastronomía y hotelería, para que los jóvenes tengan empleo al terminar sus carreras.



Asimismo dejó en claro que un voto por el PRI es un voto pasado y un voto por el PRI-Morena es un voto por el antepasado. “El único voto por el futuro, está aquí con nosotros, con el PAN: Si les preguntan por quién votar, no digan nombres, sólo pregúntenles de qué color es el cielo”, señalo.



La también ex secretaria de estado, salió a las calles y mientras pegó microperforados en los medallones de autos dedicados al servicio de taxi, diálogo con los choferes, a quienes reconoció su trabajo y apuntó que lamentablemente, ellos también son víctimas de la inseguridad. “Voy a ser su gobernadora y les voy a devolver la seguridad y la certeza jurídica”, dijo.