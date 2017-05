Promete Delfina Gómez, en cierre de campaña, gobierno austero

CUAUTITLÁN.- De ganar la elección del 4 de junio, Delfina Gómez, candidata de Morena a la gubernatura del Edomex, afirmó que encabezará un gobierno austero, transparente y que rinda cuentas a la ciudadanía.



Durante su cierre de campaña en el Parque de la Cruz, del municipio de Cuautitlán, convocó a los ciudadanos a salir a votar desde muy temprano y vigilar la elección "para asegurar el triunfo que ya tenemos en las manos”.



Ante simpatizantes de distintas localidades mexiquenses, la abandera de la izquierda afirmó que "las encuestas me ponen en el primer lugar en la intención del voto”, y convocó "a quieren quieren un cambio verdadero en el Estado de México a sumarse al proyecto de Morena porque, la transformación de la entidad va más allá de protagonismos o colores partidistas”.



Gómez Álvarez señaló que el PRI no quiere perder el poder "que le ha dado tanto dinero" y aseguró que cuando llegue a la gubernatura “se les van a acabar sus privilegios y su vida de lujos a costa de las necesidades del pueblo”, y remató: Ayúdenme a llegar. Si Delfina gana, vamos a ganar todos”.



Finalmente, pidió a los ciudadanos no dejarse confundir por propaganda que llama a votar por los candidatos de Morena y el PT, "ya que de hacerlo así se anularía su voto", resaltó.



En su discurso, el presidente de Morena Mexiquense, Horacio Duarte, informó que presentó una denuncia ante el INE y a la Fepade "por la ilegal intromisión del gobierno federal en las elecciones del Edomex.