Programas sociales no son un determinante para el voto: Miranda Nava

CIUDAD DE MÉXICO.- A once días de que se realicen elecciones en el Estado de México, Coahuila, Veracruz y Nayarit, el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, aseguró que un programa social no es un determinante para la emisión de un voto.



“Los programas sociales no son un determinante para que el electorado vote por cualquiera. Los programas sociales se aplican mucho y se han aplicado desde hace mucho, incluso en la alternancia, como en 2016… y yo creo que los mexicanos están preparados para votar no por un programa social, sino por las convicciones de un candidato y un partido”, destacó el funcionario federal.



Al término de la Primera Sesión Ordinaria del Gabinete Especializado México Incluyente (GEMI), el funcionario destacó que desde que se estableció el blindaje electoral de programas como Prospera, 65 y Más, Estancias Infantiles y 3x1 para Migrantes, él como titular de la Sedesol no ha hecho ninguna aparición pública en las entidades en las que se realizarán elecciones.



“Hemos blindado cada uno de nuestros programas sociales y en el caso concreto, no he ido a Nayarit, Coahuila, Veracruz y Estado de México mucho antes de que iniciara la veda electoral, así me comprometí con los senadores y diputados federales”, agregó.



En el marco de la reunión del GEMI, el responsable de la política social afirmó que hoy se definieron “las metas y evaluamos los avances en el marco de un diálogo constructivo y respetuoso” que ha permitido identificar y atender a 5.4 millones de personas en pobreza extrema alimentaria. Esto es, ocho de cada 10 mexicanos en esta situación.



Resaltó que a 25 años de la creación de la Sedesol se evitó, mediante la transferencia de recursos, que 2.6 millones de mexicanos cayeran en situación de pobreza y 2.8 millones en pobreza extrema.