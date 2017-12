Quitan visa y ponen brazalete a Elba para que no se escape

Elba Esther Gordillo, exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), obtuvo la prisión domiciliaria por un trabajo jurídico y no por un pacto político, dijo su abogado Marco Antonio del Toro.



En tanto que la PGR emitió un comunicado en el que explicó que se concedió ese beneficio a Gordillo para privilegiar el respeto a los derechos humanos.



"Prevaleció el Derecho y por tanto resulta de miopes pretender encontrar otras explicaciones de corte político a un triunfo que únicamente encuentra su apoyo en la Ley", aseguró.



A través de un comunicado de prensa, el litigante advirtió que nunca falta quién busca "dar un sesgo distinto en aras de generar percepciones erróneas, por desconocimiento o mala fe".



Señaló que este tipo de percepciones solo alientan la desconfianza en las instituciones, perdiendo de vista que así dificultan que se consolide el Estado de Derecho al que todos debemos aspirar.



"Los hechos hablan y hablarán por sí mismos, la maestra Elba Esther Gordillo se encuentra en su casa porque el Derecho así lo exige y la tutela", aseguró la defensa en su escrito.



Dijo que desde el Derecho también combatirá, con la misma decisión, "la única e infundada" imputación que aún subsiste en contra de Gordillo por el delito de delincuencia organizada por 1.9 millones de pesos.





1



"Nuestro objetivo es claro: Que se reconozca su inocencia plena y absoluta. No más, pero no menos", aseguró Del Toro, quien también lleva la defensa del ex goberandor de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.



El litigante precisó que Elba Esther Gordillo estará en su casa hasta que se resuelva su plena inocencia, al tiempo que recapituló la ruta que recorrió durante dos años hasta lograr la prisión domiciliaria de su clienta.



TEMA DE DERECHOS HUMANOS: PGR



Asimismo, la Procuraduría General de la República afirmó que el beneficio de la prisión preventiva domiciliaria a Gordillo es para privilegiar el respeto a los derechos humanos de toda persona y que no afecta los términos para continuar la instrucción del proceso.



"La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada quiere ser clara en privilegiar el respeto a los derechos humanos de toda persona como principio básico y fundamental de una auténtica y congruente procuración de justicia", señaló.



A través de un comunicado, la PGR explicó que el juez ordenó que en un plazo de 24 horas deben ser definidas las medidas de seguridad con las cuales Elba Esther debe seguir su proceso desde su prisión domiciliaria.



Lo anterior, especificó, bajo una vigilancia permanente por parte de

elementos de la Policía Federal Ministerial y "con la restricción de que la señora Gordillo salga de dicho inmueble; entregue pasaporte y visas vigentes; tenga el beneficio de un régimen de visitas controlado de familiares directos y abogados".



Adicionalmente, como parte de las medidas cautelares, la PGR precisó que se considerará la colocación de un brazalete electrónico restringiéndose todo tipo de comunicaciones.



Gordillo fue llevada la madrugada del pasado sábado a su departamento ubicado en Galileo número 7, colonia Polanco, delagación Miguel Hidalgo.



Con información de la PGR.