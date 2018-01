PRI y Verde pactan alianza en Colima; Nueva Alianza no va a coalición

COLIMA.- Luego de la reunión del Consejo Político Estatal y por unanimidad de votos, el Partido Revolucionario Institucional anunció que sólo contenderá con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el proceso electoral de Colima.



Este martes se firmará la coalición PRI-PVEM ante el Instituto Electoral del Estado.



Al respecto, el dirigente del PRI, Rogelio Rueda Sánchez no dio a conocer los motivos de esta ruptura político-electoral con Nueva Alianza.



El líder del tricolor advirtió que no cederán ningún municipio ni distrito local electoral, donde exista un priista que tenga mayor rentabilidad electoral



Insistió que los integrantes del Consejo Político Estatal del PRI aprobaron por unanimidad ir en coalición total con el Partido Verde Ecologista de México y aprobaron la plataforma electoral con la que contenderán en los comicios locales de julio de este año.



Rueda Sánchez indicó que el PRI tiene 6 distritos ganados y naturalmente el partido va a llevar más de seis candidaturas; y que de igual forma, no va a ceder la mitad de las alcaldías, sino que se tendrá una número más importante de candidaturas.



Cabe hacer mención que también el Partido del Trabajo que apoyó al PRI en la pasada elección a gobernador, en días pasados decidió aliarse con Morena.