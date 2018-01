PRI va por desmantelar estructuras financieras del crimen organizado

CIUDAD DE MÉXICO.- En el combate al crimen organizado se debe trazar una estrategia de desmantelamiento de sus estructuras financieras para evitar que sus recursos encuentren mecanismos de flujo en la economía mexicana.



Así lo plantea la plataforma electoral que promoverán los candidatos del PRI en las próximas campañas federales, en la que puntualiza que también se deberán reforzar las medidas para impedir la corrupción de funcionarios públicos.



El documento, que será la base de las propuestas de todos los candidatos federales y del cual El Financiero tiene copia, reconoce que a pesar de los avances en la coordinación entre dependencias y órdenes de gobierno para el combate frontal al crimen organizado, su fortalecimiento “le ha permitido su expansión por el territorio nacional y el surgimiento de nuevas actividades delictivas, como el robo de combustible, así como una mayor incidencia de crímenes de alto impacto, como el secuestro y la extorsión”.



Por ello, en el eje sobre “Seguridad pública eficaz y justicia eficiente para todos” plantea que además de aplicar una “estrategia integral, multidimensional de seguridad y justicia para reducir la violencia”, se centrará el combate al crimen organizado en el desmantelamiento de sus estructuras financieras.



Explica que ese objetivo se logrará con medidas como la modernización integral de las áreas de Inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y la aplicación y cumplimiento de las disposiciones internacionales sobre lavado de dinero, así como un mayor control sobre las aduanas del país y la modernización y fortalecimiento de los cuerpos policiacos con jurisdicción en las zonas fronterizas.



“Debemos prevenir que los recursos vinculados al crimen organizado encuentren uso y tengan cabida dentro de nuestra economía”, puntualiza la plataforma electoral priista.



Dentro del mismo eje en materia de seguridad, plantea que en las instituciones públicas se deben construir esquemas de control interno que sistematicen la información fiscal, financiera y patrimonial de los servidores públicos, para detectar actividades ilícitas: “Tenemos que acabar con la impunidad y castigar a funcionarios corruptos”, enfatiza.



Señala que “en la inhibición de actos de corrupción con particulares, debemos diseñar esquemas de contrataciones públicas consolidados que respondan de manera uniforme e imparcial a las necesidades de obra, compras o servicios de gobiernos, poderes e instituciones”, además de promover la rendición de cuentas del gobierno y promover la implementación efectiva de las políticas del Sistema Nacional Anticorrupción.



Además del de seguridad, la plataforma priista está integrada por cuatro ejes más: “Una economía abierta y dinámica que beneficie a las familias mexicanas”; “Educación de excelencia para construir una sociedad del conocimiento”; “México incluyente y solidario” y “México abierto al mundo”. Además de tres causas transversales: “Desarrollo sostenible”, “Igualdad de género sustantivo” y “Apuesta por la juventud”.



El documento del tricolor puntualiza que la nueva etapa de consolidación y transformación del país requiere de una nueva forma de hacer política, marcada por la empatía y las coincidencias.



“Avancemos en este proyecto construyendo y no destruyendo, en diálogo y no en confrontación, buscando coincidencias y no diferencias, planteando nuevas propuestas y no acudiendo a viejas recetas que ya han demostrado que no funcionan”, remarca.