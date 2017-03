PRI utiliza a la Iglesia para atacar a Graco: PRD

CIUDAD DE MÉXICO.- Beatriz Mojica, secretaria general del PRD, acusó al PRI de utilizar a la jerarquía católica de Morelos para atacar al gobernador Graco Ramírez, del que, aseguró, "ha dado resultados en beneficio de la población".



Mediante un comunicado, la dirigente perredista dijo que "los jerarcas de la Iglesia Católica pagan favores al PRI por medio de ataques al gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, al que acusan de realizar una supuesta persecución contra el obispo Ramón Castro Castro, denunció Beatriz Mojica Morga, secretaría general del PRD.



Hace unos días, legisladores locales y federales, académicos y líderes sociales firmaron un documento denominado "Manifiesto por Morelos", con el que expresaron su solidaridad al obispo de la entidad, Ramón Castro Castro, ante lo que consideraron una persecución en su contra desde el gobierno estatal.



El propio obispo mencionó que "en Morelos, quien se atreve a disentir, es perseguido; quien se atreve a hablar, es perseguido; quien se interponga en el camino del hijastro del gobernador hacia la gubernatura, es perseguido, pero la inseguridad, la corrupción y la impunidad en este gobierno nos han llevado al estado de cosas que hoy padecemos".



Mojica Morga aseguró que "el PRI está detrás de supuestas manifestaciones contra el gobernador; es parte de una estrategia para tratar de recuperar el estado para el tricolor”.



Al respecto, Gerardo Becerra, vocero de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC) aseguró que "la señora Mojica, con todo respeto, no tiene idea de lo que dice o, tal vez, tiene la obligación de hablar bien de su compañero de partido y de corriente (Nueva Izquierda), pero la situación con Graco Ramírez es que su gobierno está a la altura del exgobernador priista Javier Duarte y aunque ella no lo crea, va a acabar en la cárcel".



La dirigente perredista dijo que "el PRI, como parte de su estrategia, está cobrando favores a Norberto Rivera a fin de desacreditar la excelente administración de Graco Ramírez y para ello, utiliza a Cuauhtémoc Blanco - alcalde de Cuernavaca-, y a Alejandro Vera Jiménez -rector de la UAEM-”.



Finalmente señaló que "el PRD no dejará sólo a nuestro gobernador, que durante su administración ha dado resultados en beneficio de los ciudadanos, pero el PRI está obstinado en recuperar Morelos”.