PRI, PVEM y Nueva Alianza van en coalición en Chiapas

El PRI, Partido Verde y Nueva Alianza irán en coalición en los comicios por la gubernatura de Chiapas, cuyo candidato será definido de un proceso interno en el que se consideran las aspiraciones del priista Roberto Albores Gleason y los pevemistas Eduardo Ramírez Aguilar y Luis Armando Melgar.



Antes de que venciera el plazo para el registro de la coalición, las tres fuerzas políticas registraron ante el Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana (IEPC) la que conformarán junto con los partidos locales Mover a Chiapas y Chiapas Unidos.



La coalición considera elegir a su candidato a la gubernatura a través de encuestas, lo que quedará establecido en la convocatoria que emitirán de manera conjunta.



Por el PRI, en su proceso interno registró como precandidato único a Roberto Albores Gleason, mientras que entre los aspirantes del PVEM se encuentran Eduardo Ramírez Aguilar y Luis Armando Melgar, quienes antes de que se concretara la coalición habían manifestado que no aceptarían imposiciones.



Al respecto, Ramírez Aguilar, quien había renunciado a su militancia pvemista junto con otros 14 legisladores, aunque el partido no se las aceptó, celebró que se haya dado marcha atrás a la imposición del candidato priista.



A través de un mensaje en redes sociales, reconoció a quienes lo respaldaron para exigir un proceso de la selección del candidato a la gubernatura en la que no impere “la decisión de unos cuantos”.



Ramírez Aguilar indicó que esperará la emisión de la convocatoria para conocer las reglas para elegir al abanderado de la coalición, pero reiteró que espera que el proceso sea “democrático, donde se garantice la equidad, la transparencia y sobre todo que existan las condiciones de una cancha pareja”.



“Vamos a revisar en qué términos acontece la convocatoria y que el día de hoy muchos chiapanecos estaban esperando, ha sido un logro de ustedes, nuestra dignidad, este gran movimiento que hicimos, nos ha permitido aperturar los espacios de participación democrática”, resaltó.



En la víspera de la firma de la coalición, todavía 56 de los 57 presidentes municipales del Partido Verde en Chiapas advirtieron que renunciarían a su militancia si se concretaba la imposición de Roberto Albores Gleason como el candidato de la coalición.



Sin embargo, minutos antes de que se venciera el plazo del registro de la alianza, la registraron ante el IEPC luego de que se garantizó que se abriría el proceso de selección del candidato y que la coalición no tenía definido de antemano la postulación del senador priista.