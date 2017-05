PRI pide retiro de candidatura a panista inhabilitada en Sonora

SALTILLO.- El Partido Revolucionario Institucional solicitó al Instituto Electoral de Coahuila el retiro de la candidatura de la panista Claudia Andrade Elizalde a diputada local por el Distrito II con cabecera en Piedras Negras; aseguran se encuentra inhabilitada para el ejercicio público por diez años.



Rogelio Reyes Castro, representante del PRI ante el Comité Distrital de Piedras Negras dijo que Andrade Elizalde fungió como Directora del Registro Público y del Catastro Municipal en Sonora, durante la administración del ex gobernador panista Guillermo Padrés, quien se encuentra preso por la presunción de delitos como: delincuencia organizada y lavado de dinero.



La representación del PRI Coahuila ante el Consejo General del IEC, entregó al Instituto la documentación que sustenta que Claudia Andrade fue sancionada en tres ocasiones por irregularidades administrativas, siendo la última de ellas en 2016, cuando la inhabilitaron.



"La abanderada panista fue destituida como Titular de la Oficina Jurisdiccional de Puerto Peñasco del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Gobierno de Sonora en 2015, y suspendida también por seis meses y 45 días de salario en el año 2012".



Reyes Castro aseguró que Claudia Andrade no tiene la probidad necesaria para participar en un proceso de esta naturaleza puesto que no ha rendido buenas cuentas a los ciudadanos



