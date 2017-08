PRI, PAN, PVEM y Morena aplauden fallo del TEPJF contra lineamientos

CIUDAD DE MÉXICO.- Senadores del PRI, PVEM y Morena, así como el Partido Acción Nacional, aplaudieron la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de no avalar los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE), para garantizar la equidad en el proceso electoral del próximo año.



Pablo Escudero, presidente del Senado, afirmó que el tribunal electoral “actúa bien y habrá que esperar si hay nuevos lineamientos y qué condiciones pueden tener los partidos”.



Agregó que el fallo es correcto porque había mucha inconformidad de todos los partidos y esto le va a dar certeza a todos.



Por su parte, el coordinador del PRI en la Cámara alta, Emilio Gamboa, dijo que hay un Tribunal Electoral muy serio, cuya determinación "la hicieron analizando jurídicamente, como lo deben hacer".



“Son gente que analiza jurídicamente todas las demandas que les llegan. No lo hacen políticamente ni para beneficiar a ningún partido de los que existen en el sistema político mexicano”.

Tras felicitar al TEPJF, comentó que él fue uno, de los que impugnó los lineamientos de “piso parejo”, “y creo que la libertad de expresión y el piso parejo deben ser, en una sucesión presidencial, igual para todo los partidos”.



El PAN, a través de su representante jurídico ante el INE, Eduardo Aguilar, apuntó que el fallo que dio el tribunal, “no quiere decir que ya existe una tierra de nadie, los partidos, los posibles aspirantes y en su momento los candidatos tienen que saber que hay reglas”.



Comentó que el PAN siempre ha sido respetuoso de las instituciones.



Comentó que la cancha pareja no solamente va en función del lineamiento, tiene que ver con un blindaje electoral, con evitar que haya uso de programas sociales, con evitar que haya uso de recursos públicos.



Asimismo, exigirán al INE acuerdo para que se blinden las elecciones para no tener dinero del narcotráfico ni presión del crimen organizado.



A su vez el vicecoordinador del bloque PT-Morena en la Cámara Alta, Miguel Barbosa, apuntó que “el INE sí asumió atribuciones que no tenía porque la regulación está dada en la Constitución y en la ley electoral y el INE se puso a hacer interpretaciones más allá de la Constitución y más allá de la ley”.