Destraban conflicto en Cámara de Diputados e instalan Mesa Directiva

La bancada del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados aceptaron este jueves levantar el paro legislativo y permitieron la instalación de la nueva Mesa Directiva, luego de que el PRI se ofreciera a presentar una iniciativa de reforma constitucional para que no exista el pase automático de Procurador a Fiscal General de la República.



Se aprobó con 388 votos a favor, cero en contra y 40 abstenciones la instalación de la Mesa Directiva, la cual será encabezada por el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, y con su instalación comienzan oficialmente los trabajos del actual periodo legislativo. Para este viernes se espera la recepción del Paquete Económico 2018.



El coordinador de los diputados priistas, César Camacho Quiroz, afirmó más temprano que la iniciativa –que lleva 257 firmas que lo avalan- se presentaría en cuanto se instale la nueva Mesa Directiva, a la que se pedirá se obvien los trámites legislativos para que eventualmente se apruebe el próximo martes.













Diputados de oposición habían evitado la instalación de la Mesa Directiva desde el pasado viernes en rechazo al plan de dar pase directo al actual procurador de la República, Raúl Cervantes, a la nueva Fiscalía General, en un caso conocido como #FiscalCarnal.



Camacho aseguró que la propuesta se dictaminaría en el Senado junto con la del presidente de la República que ya tienen los senadores. Agregó que hay un compromiso para agilizar los trámites.



Los coordinadores del PAN, PRD y MC anunciaron por la mañana en conferencia de prensa conjunta que "confiaremos en la palabra del PRI y daremos trámite a la instalación de la Cámara de Diputados".



En conferencia de prensa, Camacho responsabilizó al PAN, PRD y Movimiento Ciudadano de la crisis en la Cámara de Diputados, por defender al líder panista Ricardo Anaya, quien –dijo- pretende lavarse la cara y tender una cortina de humo sobre su presunto enriquecimiento inexplicable.



"Ricardo Anaya sabrá qué cara darle a las autoridades y a la opinión pública, pues tiene pendientes que aclarar ", sentenció el político mexiquense.



NO ES UNA MEDALLA, SINO EL TRIUNFO DE LA SOCIEDAD: ANAYA



Por su parte, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que el acuerdo “no es una medalla personal, es un triunfo de la sociedad civil organizada”.



“Los diputados del PAN, PRD y MC le han hecho un extraordinario servicio al país: no habrá 'fiscal carnal', y esto se debe a la resistencia legislativa que ellos dieron en la Cámara de Diputados. Por eso vengo a felicitarlos”, declaró.



Luego de una reunión con su bancada en San Lázaro, y de sostener en breve encuentro con los coordinadores parlamentarios del PRD, MC y del PAN, Anaya dijo que “ahora debemos ir por una reforma profunda al 102 constitucional, como lo propusieron ayer miércoles, organizaciones de la sociedad civil y que haya un proceso verdaderamente abierto y transparente para elegir al fiscal”.



Consideró que debe ser una persona que no milite en ningún partido político, con capacidad técnica probada y una solvencia moral incuestionable.



Rechazó que se haya tratado de un chantaje político de su parte, como lo acusa el PRI y consideró que “la resistencia de los diputados fue por una lucha legítima por una causa justa”.



Con información de Notimex