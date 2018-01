PRI descarta impugnar ante TEPJF el cambio de nombre de coalición

CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció que a pesar de que no está de acuerdo con la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE), que ordenó cambiar el nombre de la coalición “Meade Ciudadano por México”, no la impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).



Apuntó que no existe prohibición jurídica que respalde los criterios establecidos por el INE para argumentar el cambio de nombre, debido a que tanto la ley como la reglamentación correspondiente permiten que la coalición incluya el apellido del precandidato a la Presidencia, José Antonio Meade.



“Al no existir prohibición expresa en la ley y no acreditarse vulneración alguna a los principios de equidad y certeza, no compartimos la decisión del INE. Pese a que nos asiste la razón jurídica, no acudiremos al Tribunal Electoral en aras de dar un paso adicional a una contienda transparente, libre y respetuosa”, indicó.



Recordó que incluso los consejeros electorales admitieron que no se estaba violando ningún artículo de la legislación electoral al poner el apellido del precandidato presidencial en el nombre de la coalición.



Sin embargo, el tricolor dijo que el INE insistió que al incluir el apellido Meade en el nombre de la coalición se generaría confusión en el electorado y habría una sobreexposicion del precandidato presidencial a través de las campañas al Congreso de la misma coalición y utilizó como precedente un asunto de 2010 relacionado con Mario López Valdez, Malova.



En ese sentido, el partido rechazó que pueda haber confusión en el electorado o sobreexposición de Meade y recordó que la única prohibición contemplada expresamente en la legislación electoral para los partidos políticos es que en sus denominaciones no se hagan alusiones raciales o religiosas



Por ello, a través de un comunicado el PRI remarcó que “los partidos integrantes de la coalición ‘Meade Ciudadano por México’ reafirmamos que esta denominación no está prohibida por la ley”.