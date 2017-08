PRI no dará facturas en blanco a cualquier candidato: Ramírez Marín

CAMPECHE.- Con la eliminación de candados para la postulación de candidatos simpatizantes a la Presidencia, el PRI no dará una factura en blanco para que cualquiera busque la candidatura presidencial, porque habrá una mayor revisión de los aspirantes.



Así lo aseguró el representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Jorge Carlos Ramírez Marín, quien precisó que tanto militantes como simpatizantes que busquen un cargo de elección popular por el tricolor tendrán que someterse a las nuevas reglas internas anticorrupción.



El encargado de presidir los trabajos de la mesa de estatutos apuntó que los simpatizantes que busquen la candidatura presidencial en 2018 tendrán que acreditar una buena trayectoria y demostrar que son competitivos.



Además, aunque no tienen que afiliarse al partido, sí deberán contar con el respaldo de los sectores a través de las firmas que deberán reunir, al igual que los aspirantes que forman parte de las filas del Revolucionario Institucional.



Destacó que entre los requisitos que deberán cumplir los aspirantes también se encuentran los relacionados al tema anticorrupción, por lo que también tendrán que presentar sus declaraciones 3de3 y someterse a las revisiones de las nuevas instancias anticorrupción priistas.



Ramírez Marín precisó que una vez que el sábado la Asamblea Nacional avale las reformas hechas en las mesas temáticas, el PRI contará con una Comisión y una Secretaría Anticorrupción, que además fungirán como enlaces con el Sistema Integral Anticorrupción federal.



En ese sentido, dijo que los candidatos deberán demostrar una trayectoria intachable y hacerse responsables del manejo de recursos durante su campaña, pues si incurren en anomalías, estarán obligados a pagar las sanciones que se le impongan al partido por sus faltas.



“Ahora, un candidato que haga malos manejos de los recursos públicos de su campaña, va a tener que hacerse cargo él de la multa que le impongan. Es algo histórico, porque siempre dejan ensartado al partido, por lo que es un gran paso para que los candidatos sean corresponsables con el partido”, manifestó.



Por ello, el también vicecoordinador de los diputados federales del PRI remarcó que la eliminación de candados que se aprobó en la mesa estatutaria no implica que permitirán que cualquier persona sea candidato presidencial bajo las siglas del Revolucionario Institucional.



OPOSICIÓN SE QUEDARÁ "CON UN PALMO DE NARICES": CAMACHO



Con las modificaciones que hizo el PRI a sus documentos básicos, la oposición se va a quedar “con un palmo de narices” en 2018, porque el partido logró renovarse de cara a los comicios presidenciales, dijo el coordinador de la bancada priista en San Lázaro, César Camacho.



Además, destacó que los cambios establecidos en las diferentes mesas temáticas, como la de estatutos, representa una gran dosis de oxígeno para el Revolucionario Institucional.



Por ello, ante las críticas de partidos de oposición, señaló que seguramente a las otras fuerzas políticas les preocupa que los priistas avancen con acuerdos positivos rumbo a 2018.



El político mexiquense, quien participó en los trabajos de la mesa de estatutos, aseguró que con los cambios aprobados, el PRI demuestra una vez más su capacidad para adaptarse y modernizarse ante las circunstancias nacionales.



“La oposición seguramente ve con preocupación que la Asamblea del PRI esté saliendo muy bien, por eso aprovecharán cualquier circunstancia para descalificar, pero se van a quedar con un palmo de narices, esta es una organización que en su capacidad para transformarse ha tenido gran parte de su éxito”, expresó.



Camacho aseguró que las reformas estatutarias se lograron en un día histórico, porque se consolidó la apertura del tricolor a las candidaturas de los simpatizantes que se trabajó desde la pasada Asamblea Nacional, pero que alcanzó su totalidad al eliminar todos los candados.



El exgobernador del Estado de México precisó que no sólo se podrá postular un simpatizante a la candidatura presidencial, sino que también se borraron de los estatutos los 10 años de militancia que antes se exigía para los priistas.



“Nos importan mucho los militantes, pues el más grande activo del PRI es su militancia, pero también hacemos más ancha la puerta para simpatizantes”, destacó.



NO HAY DEDICATORIA: GAMBOA



La apertura no tiene dedicatoria para algún aspirante en especial, como José Antonio Meade, aseguró el coordinador de la bancada del tricolor en el Senado, Emilio Gamboa.



Dijo que se está preparando el escenario para garantizar el triunfo del Revolucionario Institucional en los comicios presidenciales de 2018.



Resaltó que en la mesa de estatutos los priistas reconocieron la necesidad de abrir la baraja de aspirantes presidenciales a la sociedad, por lo que la mejor opción fue eliminar todo tipo de candados.



"(La modificación a los estatutos) no lleva dedicatoria a ningún aspirante, lo que lleva es un PRI moderno que se está actualizando y que sabe que necesita acercarse a la sociedad, que es a la que nos debemos, sin duda se abre la baraja, pero no lleva dedicatoria para nadie, lleva una dedicatoria para que el PRI gane en 2018", puntualizó.



El político yucateco comentó que tras los resultados obtenidos en los pasados comicios locales y con los cambios trazados a los documentos básicos, el próximo sábado el PRI realizará una Asamblea Nacional fuerte y unida.



Gamboa aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto, como primer priista del país, llegará al cónclave para encontrar un partido cohesionado y preparado para ir por el triunfo en 2018.



"Después del triunfo en el Estado de México y en Coahuila, estoy seguro que el presidente Peña llegará muy sólido a su Asamblea el próximo sábado 12, llegamos unidos, cohesionarnos y listos y preparados para lo que viene", expresó.